Calcio Regionale: è pioggia di rinvii in Piemonte! L’ELENCO AGGIORNATO

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REDAZIONE IDEAWEBTV.IT
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Piove sul Piemonte ed è pioggia di rinvii per impraticabilità dei campi nel calcio regionale. L’elenco aggiornato.

GARE RINVIATE PER IMPRATICABILITA’ DEI TERRENI DI GIOCO

CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIRONE A

GRAVELLONA SAN PIETRO – CE.VER.SA.MA BIELLA

ORIZZONTI CANAVESEALICESE – PIEDIMULERA

BANCHETTE COLLERETTO – DUFOUR VARALLO

GATTINARA F.C. – QUINCINETTO TAVAGNASCO

CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIRONE B

LA VISCHESE – VALLORCO

CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIRONE C

INFERNOTTO CALCIO BUSCA 1920

SCARNAFIGI – MORETTA

CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIRONE D

POL. FRUGAROLESE – CANELLI 1922

SPARTAK SAN DAMIANO – CARRARA 90

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIRONE A
QUARONESE – CANNOBIESE 1906

CALCIO VOGOGNA – CAMERI CALCIO

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIRONE B

PONDERANO – E. DE F. SAINT CHRISTOPHE

CIGLIANO CALCIO – BOLLENGO

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIRONE C
BORGOLAVEZZARO – FORTITUDO F.O.

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIRONE D

OLYMPIC COLLEGNO – CALCIO MATHI
SAN MAURIZIO C.SE – POLISPORTIVA B. CHIANOCCO

TORINESE 1894 – ASD AVIGLIANESE

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIRONE E

LUSERNA – S.SECONDO

MONCALIERI – PIOSSASCO

VILLARBASSE – PEROSA

F.C. PIOSSASCHESE – CUMIANA SPORT

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIRONE F
ANNONESE KL PERTUSA

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIRONE G

VALVERMENAGNA – MURAZZO

ELLEDI – S.SEBASTIANO

SAN BENIGNO – VAL MAIRA

SAN BERNARDO – AZZURRA

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE A

PREGLIESE – CASTELLETTESE
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE – US PROVIGEZZO

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE B

FC VIGLIANO POLISPORTIVA – S.ROCCO

SANTHIA 1903 – VALDILANA BIOGLIESE

MEZZOMERICO – CALCIO CANADA

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE C
CHIVASSO CALCIO – PONT DONNAS

SAINT VINCENT CHATILLON – RIVER PLAINE

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE E

POLISPORT CASTAGNOLE – SPORTING P.R.

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE F

SAN LUIGI SANTENA APS – ANDEZENO

PECETTO – DUOMO CHIERI A.S.D.
NUOVA ASTIGIANA CALCIO – F.C. CASTIGLIONE

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE G

CARRU’ MAGLIANO ALPI – BENESE

OLIMPIC SALUZZO 1957 – LANGA CALCIO

RORETESE 1975 – ASD MANTA CALCIO

ORANGE CERVERE – GIOVANILE GENOLA

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE H

CASALNOCETO A.S.D. – CASSINE

CALLIANO CALCIO – MONCALVO CALCIO

POL. ROCCA GRIMALDA – ASD DEPORTIVO CALCIO BISTAGNO

CAMPIONATO PROMOZIONE FEMMINILE

SAVI WOMEN – ACF BIELLESE

SAN GIORGIO GSD – VILLASTELLONE CARIGNANO

PRO VERCELLI 1892 S.R.L.- BORGO VITTORIA CIT TURIN

RIVER PLAINE – MUSIELLO A.C. SALUZZO 90

CAMPIONATO UNDER 19 FEMMINILE

CIT TURIN LDE – BAVENO STRESA SSD A RL

CAMPIONATO UNDER 18 REGIONALE – GIRONE A

FUTUROGIOVANI VILIANENSIS – PIANEZZA

SPORTIVA CALTIGNAGA – PRO COLLEGNO COLLEGNESE

CUREGGIO – BRIGA

CAMPIONATO UNDER 18 REGIONALE – GIRONE B

VALENZANA MADO – POL. RAPID DI TORINO

CASTELLAZZO B.DA – MIRAFIORI A.S.D.

CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE – GIRONE A

GOZZANO SSDRL – NOVAROMENTIN SRL

CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE – GIRONE B

AYGREVILLE CALCIO – FULGOR CHIAVAZZESE

VALLORCO – IVREA CALCIO ASD

CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE – GIRONE D

PINEROLO – CSF CARMAGNOLA QUEENCAR

CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE – GIRONE E

NICHELINO HESPERIA – MIRAFIORI

CANELLI 1922 – CHIERI

PSG – POZZOMAINA

CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE – GIRONE A

SPORTIVA CALTIGNAGA – BIELLESE 1902

CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE – GIRONE B
CALCIO SETTIMO – V.D.A. CHARVENSOD

RIVER PLAINE – AYGREVILLE CALCIO

CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE – GIRONE C

ALPIGNANO – LASCARIS

CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE – GIRONE A

VERBANIA CALCIO – AUTOVIP SAN MAURO

JUVENTUS DOMO – PRO EUREKA

UNION NOVARA – NOVAROMENTIN SRL

CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE – GIRONE C

ALPIGNANO – VINOVO SPORT EVENTS

CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE – GIRONE B

VALLORCO – RIVAROLESE 1906 S.R.L

CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE – GIRONE D

PEDONA BORGO S.D. – PIAZZA

CAMPIONATO UNDER 17 FEMMINILE – GIRONE A

MAPPANESE – SAN GIORGIO GSD

CAMPIONATO UNDER 17 FEMMINILE – GIRONE B
ASD PINEROLO WOMEN – ACCADEMIA TORINO CALCIO

ELLEDI FC SSD RL – FREEDOM FC

ALESSANDRIA CALCIO FEMMIN – ALBA BRA WOMEN A.S.D.

CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE – GIRONE A
RIVER PLAINE – CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.

CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE – GIRONE B

ELLEDI FC SSD RL – AURORA CALCIO FEMMINILE

TETTI FRANCESI RIVALTA – SCA ASTI

CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE – GIRONE C

PRO VERCELLI 1892 S.R.L. – ALBA BRA WOMEN A.S.D.

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