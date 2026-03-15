Calcio Regionale: è pioggia di rinvii in Piemonte! L’ELENCO AGGIORNATO

Piove sul Piemonte ed è pioggia di rinvii per impraticabilità dei campi nel calcio regionale. L’elenco aggiornato.
GARE RINVIATE PER IMPRATICABILITA’ DEI TERRENI DI GIOCO
CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIRONE A
GRAVELLONA SAN PIETRO – CE.VER.SA.MA BIELLA
ORIZZONTI CANAVESEALICESE – PIEDIMULERA
BANCHETTE COLLERETTO – DUFOUR VARALLO
GATTINARA F.C. – QUINCINETTO TAVAGNASCO
CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIRONE B
LA VISCHESE – VALLORCO
CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIRONE C
INFERNOTTO CALCIO BUSCA 1920
SCARNAFIGI – MORETTA
CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIRONE D
POL. FRUGAROLESE – CANELLI 1922
SPARTAK SAN DAMIANO – CARRARA 90
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIRONE A
QUARONESE – CANNOBIESE 1906
CALCIO VOGOGNA – CAMERI CALCIO
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIRONE B
PONDERANO – E. DE F. SAINT CHRISTOPHE
CIGLIANO CALCIO – BOLLENGO
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIRONE C
BORGOLAVEZZARO – FORTITUDO F.O.
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIRONE D
OLYMPIC COLLEGNO – CALCIO MATHI
SAN MAURIZIO C.SE – POLISPORTIVA B. CHIANOCCO
TORINESE 1894 – ASD AVIGLIANESE
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIRONE E
LUSERNA – S.SECONDO
MONCALIERI – PIOSSASCO
VILLARBASSE – PEROSA
F.C. PIOSSASCHESE – CUMIANA SPORT
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIRONE F
ANNONESE KL PERTUSA
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIRONE G
VALVERMENAGNA – MURAZZO
ELLEDI – S.SEBASTIANO
SAN BENIGNO – VAL MAIRA
SAN BERNARDO – AZZURRA
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE A
PREGLIESE – CASTELLETTESE
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE – US PROVIGEZZO
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE B
FC VIGLIANO POLISPORTIVA – S.ROCCO
SANTHIA 1903 – VALDILANA BIOGLIESE
MEZZOMERICO – CALCIO CANADA
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE C
CHIVASSO CALCIO – PONT DONNAS
SAINT VINCENT CHATILLON – RIVER PLAINE
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE E
POLISPORT CASTAGNOLE – SPORTING P.R.
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE F
SAN LUIGI SANTENA APS – ANDEZENO
PECETTO – DUOMO CHIERI A.S.D.
NUOVA ASTIGIANA CALCIO – F.C. CASTIGLIONE
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE G
CARRU’ MAGLIANO ALPI – BENESE
OLIMPIC SALUZZO 1957 – LANGA CALCIO
RORETESE 1975 – ASD MANTA CALCIO
ORANGE CERVERE – GIOVANILE GENOLA
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE H
CASALNOCETO A.S.D. – CASSINE
CALLIANO CALCIO – MONCALVO CALCIO
POL. ROCCA GRIMALDA – ASD DEPORTIVO CALCIO BISTAGNO
CAMPIONATO PROMOZIONE FEMMINILE
SAVI WOMEN – ACF BIELLESE
SAN GIORGIO GSD – VILLASTELLONE CARIGNANO
PRO VERCELLI 1892 S.R.L.- BORGO VITTORIA CIT TURIN
RIVER PLAINE – MUSIELLO A.C. SALUZZO 90
CAMPIONATO UNDER 19 FEMMINILE
CIT TURIN LDE – BAVENO STRESA SSD A RL
CAMPIONATO UNDER 18 REGIONALE – GIRONE A
FUTUROGIOVANI VILIANENSIS – PIANEZZA
SPORTIVA CALTIGNAGA – PRO COLLEGNO COLLEGNESE
CUREGGIO – BRIGA
CAMPIONATO UNDER 18 REGIONALE – GIRONE B
VALENZANA MADO – POL. RAPID DI TORINO
CASTELLAZZO B.DA – MIRAFIORI A.S.D.
CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE – GIRONE A
GOZZANO SSDRL – NOVAROMENTIN SRL
CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE – GIRONE B
AYGREVILLE CALCIO – FULGOR CHIAVAZZESE
VALLORCO – IVREA CALCIO ASD
CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE – GIRONE D
PINEROLO – CSF CARMAGNOLA QUEENCAR
CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE – GIRONE E
NICHELINO HESPERIA – MIRAFIORI
CANELLI 1922 – CHIERI
PSG – POZZOMAINA
CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE – GIRONE A
SPORTIVA CALTIGNAGA – BIELLESE 1902
CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE – GIRONE B
CALCIO SETTIMO – V.D.A. CHARVENSOD
RIVER PLAINE – AYGREVILLE CALCIO
CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE – GIRONE C
ALPIGNANO – LASCARIS
CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE – GIRONE A
VERBANIA CALCIO – AUTOVIP SAN MAURO
JUVENTUS DOMO – PRO EUREKA
UNION NOVARA – NOVAROMENTIN SRL
CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE – GIRONE C
ALPIGNANO – VINOVO SPORT EVENTS
CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE – GIRONE B
VALLORCO – RIVAROLESE 1906 S.R.L
CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE – GIRONE D
PEDONA BORGO S.D. – PIAZZA
CAMPIONATO UNDER 17 FEMMINILE – GIRONE A
MAPPANESE – SAN GIORGIO GSD
CAMPIONATO UNDER 17 FEMMINILE – GIRONE B
ASD PINEROLO WOMEN – ACCADEMIA TORINO CALCIO
ELLEDI FC SSD RL – FREEDOM FC
ALESSANDRIA CALCIO FEMMIN – ALBA BRA WOMEN A.S.D.
CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE – GIRONE A
RIVER PLAINE – CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.
CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE – GIRONE B
ELLEDI FC SSD RL – AURORA CALCIO FEMMINILE
TETTI FRANCESI RIVALTA – SCA ASTI
CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE – GIRONE C
PRO VERCELLI 1892 S.R.L. – ALBA BRA WOMEN A.S.D.