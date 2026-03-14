Con l’arrivo della bella stagione, ricominciano gli appuntamenti diffusi volti a far scoprire al pubblico il progetto Interreg ALCOTRA n. 20119 “SavoiaExperience. Un circuito turistico e culturale nel cuore dell’Europa”.

Il primo ciclo di incontri che prenderà il via nel 2026 sarà “Aperti per restauro” e si pone in continuità con le aperture già tenute nel corso del 2025. L’iniziativa, finanziata dal programma INTERREG VI-A FRANCIA-ITALIA ALCOTRA 2021-2027, permette a chiunque lo desideri di visitare i cantieri di restauro e conservazione attivati in alcuni beni inseriti nel circuito del progetto.

Poter vedere da vicino lo svolgimento dei lavori, il tutto accompagnati dai curatori dei beni e dagli stessi restauratori, è un’opportunità unica per scoprire il patrimonio storico-artistico dei territori di riferimento. “SavoiaExperience. Un circuito turistico e culturale nel cuore dell’Europa”, realizzato dal Dipartimento della Savoia in qualità di capofila del partenariato, dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, dalla Fondazione Hautecombe e dall’associazione Le Terre dei Savoia, promuove infatti una serie di attività di valorizzazione del patrimonio territoriale, al fine di creare una destinazione turistica unitaria transfrontaliera.

Il primo incontro di “Aperti per restauro” si terrà domenica 29 marzo al Castello Reale di Racconigi, ove sarà possibile visitare il “Grottino” di Carlo Alberto, una piccola grotta artificiale che funge da ingresso all’Appartamento di Carlo Alberto e che si affaccia sul parco, lungo il fronte nord del Castello. Nel corso del pomeriggio si terranno due momenti di approfondimento, uno alle ore 15.30 e uno alle ore 16.15. Gli appuntamenti, focalizzati sull’illustrazione dei lavori, saranno introdotti da Laura Gallo, responsabile delle collezioni della residenza. Durante la visita si parlerà del contesto storico e artistico in cui venne ideato e sarà possibile assistere ai lavori, dialogando direttamente con le restauratrici della ditta Coopera Heritage Conservation che se ne stanno prendendo cura.

Al termine dell’incontro, inoltre, verrà proposto un laboratorio gratuito per bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni dedicato alla rilettura creativa di motivi e forme decorative tratti dagli spazi dei Bagni di Carlo Alberto.

“Aperti per restauro” proseguirà quindi con il seguente calendario:

Castello Reale di Racconigi: 19 aprile e 17 maggio

Castello della Manta – Ambienti cinquecenteschi:

Venerdì 17 aprile, ore 11, 11.30, 15 e 15.30

Venerdì 15 maggio, ore 11, 11.30, 15 e 15.30

Venerdì 23 ottobre, ore 11, 11.30, 15 e 15.30

Venerdì 20 novembre, ore 11, 11.30, 15 e 15.30

Castello della Manta – Frutteto di antiche varietà

Sabato 6 giugno, ore 11, 12, 15 e 16

Sabato 12 settembre, ore 11, 12, 15 e 16

Gli appuntamenti sul versante francese saranno nei mesi di giugno e settembre.

Ricordiamo che per l’appuntamento del 29 marzo è prevista la prenotazione obbligatoria al link https://museiitaliani.it/ e sull’apposita app di Musei Italiani. Questo appuntamento è realizzato con le Residenze reali sabaude – Direzione regionale Musei nazionali – Piemonte.

Inizia un cartellone di cultura e bellezza.