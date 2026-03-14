Serie C Sky Wifi: il Pineto supera in rimonta il Bra (2-1)

Il Bra esce sconfitto sul campo del Pineto (2-1) nel 32° turno di Serie C Sky Wifi (Girone B). Alla rete di Armstrong rispondono per gli abruzzesi Borsoi e Nebuloso.

LA PARTITA

Il Bra è subito propositivo, dopo una manciata di minuti, con Capac che prova a sfondare nella retroguardia del Pineto con un’azione personale, il giocatore di proprietà dell’Atalanta però conclude svirgolando. Al 7′, Lombardi prende la mira dai 30 metri e lascia partire un mancino potente quanto insidioso che termina largo alle spalle di Renzetti.

Tra il 15′ e il 18′, si registrano un’occasione per parte con i portieri protagonisti che mantengono le reti inviolate. La Marca, al quarto d’ora, è bravo a girarsi in area e a centrare lo specchio della porta: Tonti è ben posizionato e si rifugia in calcio d’angolo. Dall’altra parte, Marrancone pesca in profondità Vigliotti che si fa ipnotizzare dall’uscita impeccabile di Renzetti, preciso a fermare l’attaccante degli abruzzesi.

Al 27′, la squadra di Tisci, sugli sviluppi del primo corner conquistato nel pomeriggio, vanifica una ghiotta chance: Marrancone va sul secondo palo con un rasoterra con il contagiri ma D’Andrea, in scivolata, non arriva all’appuntamento con la sfera per questione di centimetri.

I biancoazzurri sono pericolosi con Vigliotti e Schirone ma allo Stadio Mimmo Pavone e Alessandro Mariani si rimane fermi sullo 0-0. Capac, il più attivo dei braidesi, scocca il secondo tiro in porta della sfida per i suoi, al 39′, su cui si oppone allungandosi Tonti. È questa l’ultima azione saliente della prima frazione.

Il Pineto torna in campo con il piglio giusto. Il cross di Ienco trova Borsoi che di testa anticipa tutti senza però sorprendere Renzetti. La reazione giallorossa passa dal mancino dell’ex Chisola La Marca che però non inquadra i pali.

Il Bra è concentrato e cinico: Brambilla allarga per Armstrong che con un rasoterra preciso in diagonale mette a segno la prima rete del pomeriggio al 52′ (0-1): si tratta della prima marcatura tra i professionisti per il giocatore finlandese.

Il Pineto impatta con Borsoi al 60′: il numero 11 di casa sfrutta la sponda di D’Alessandro sul cross di Lombardi e insacca indisturbato l’1-1.

Il gioco, dopo le due fiammate, diventa più spezzettato per via di due chiamate al football video support che non fanno però cambiare idea a Michele Maccorin.

Il colpo di testa di Nebuloso nel quinto minuto di recupero (sui sei totali) converte in gol il cross di Postiglione e chiude la pratica sul 2-1 in favore del Pineto.

Paura nel finale per il Bra per uno scontro di gioco tra l’estremo difensore Tonti e Fiordaliso con il difensore centrale che ha avuto la peggio ed è rimasto per qualche minuto a terra.

Il Bra incassa la seconda sconfitta consecutiva e rimane fermo a 26 punti in classifica.

SERIE C SKY WIFI (GIRONE B) – TRENTADUESIMA GIORNATA

PINETO – BRA 2-1

Reti: 52′ Armstrong (Bra), 60′ Borsoi (Pineto), 90′ + 5 Nebuloso

Pineto: Tonti, Ienco (67′ Serbouti), Postiglione, Frare (90′ + 3 Giannini), Borsoi, Schirone, Lombardi, Kraja (54′ El Haddad), D’Andrea, Vigliotti (67′ Biggi), Marrancone (54′ Nebuloso). A disposizione Marone, Verna, Viero, Sabatelli, Di Lazzaro. All. Ivan Tisci

Bra: Renzetti, Sganzerla, Fiordaliso, De Santis, Armstrong, Campedelli (80′ Tuzza), Brambilla, La Marca (90′ Pretato), Maressa (90′ Dimatteo), Baldini (80′ Leoncini), Capac (68′ Scapin). All. Franzini, Rabuffi, Fioccardi. All. Alessio Bonante

Ammonizioni: Schirone, Ienco, Postiglione (Pineto), Sganzerla (Bra)

Espulsioni: –

Michele Maccorin della sezione di Pordenone, assistenti Thomas Storgato della sezione di Castelfranco Veneto e Stefano Petarlin della sezione di Vicenza, quarto ufficiale Gabriele Sacchi della sezione di Macerata e operatore football video support Ludovico Esposito della sezione di Pescara.