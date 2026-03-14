Dopo aver osservato il turno di riposo la scorsa domenica, il Bra torna in campo per il 32° turno della Serie C Sky Wifi. I giallorossi sono chiamati ad una delle trasferte più lunghe del campionato, in provincia di Teramo in Abruzzo, per affrontare il Pineto, sabato 14 alle 14.30: i biancoazzurri sono al momento in un’affollata zona playoff, combattendo per il piazzamento più alto possibile.

Il turno passato forzatamente a guardare gli altri ha portato notizie pessime in casa braidese: i successi di Sambenedettese e Perugia, rispettivamente con Guidonia Montecelio e Pontedera, unitamente al pareggio della Torres in casa del Carpi, hanno fatto sprofondare i ragazzi di mister Nisticò al penultimo posto in classifica. La salvezza diretta è ora distante quattro punti.

Certamente non ha aiutato la causa del Bra un rendimento “rallentato” nelle ultime giornate: il successo manca dal 31 gennaio e nelle ultime sei uscite sono arrivati soltanto due punti. Serve invertire la rotta per tornare a fare punti importanti, senza dover guardare quanto fanno le dirette concorrenti.

Tra le squadre già citate per le zone basse, tutte hanno impegni ad alto coefficiente di difficoltà: la Torres ospita il Ravenna terzo, così come la Sambenedettese fa con il Campobasso sesto. Il Perugia sarà invece chiamato a confrontarsi contro la capolista Arezzo. Completa il quadro lo scontro diretto tra Pontedera e Guidonia Montecelio, con i laziali ormai in caduta libera e vicini alla zona playout: la vittoria manca in maniera incredibile dal 30 novembre e nelle ultime 14 giornate sono arrivati otto pareggi e sei sconfitte.

Una delle sfide della settimana è quella tra due tra le compagini più in forma del periodo, il Gubbio e l’Ascoli. La Pianese, quarta, riposa e può lasciare la strada aperta per il sorpasso anche a Ternana (impegnata in casa della Vis Pesaro) e Juventus Next Gen (a Forlì), in una zona di classifica che vede sei squadre in un solo punto. Chiude il quadro Livorno-Carpi, sfida tra due squadre che con un successo chiuderebbero probabilmente ogni rapporto con le zone calde.