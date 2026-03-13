Volley B1/F – Mondovì deve ripartire da Novara, pochi rischi per le prime

La diciannovesima giornata del campionato di Serie B1 femminile vede il Mondovì Volley impegnato nella trasferta di Novara contro la Victor&Co Issa Novara. Le monregalesi, quinte a trentasei punti e reduci dalla pesante sconfitta casalinga contro il GSO Villa Cortese, devono necessariamente ritrovare la vittoria per non compromettere definitivamente le ambizioni di zona playoff.

Le novaresi, dodicesime a tredici e in piena lotta per evitare i playout, rappresentano sulla carta un avversario alla portata del “Puma”, ma le ragazze di coach Basso e Dagna dovranno evitare l’approccio sottotono e ritrovare quella continuità che aveva caratterizzato i successi contro Volley 2001 Garlasco e Chieri ’76. La sfida di Novara è un appuntamento da non sbagliare per mantenere vive le speranze di aggancio alle prime tre.

Il GSO Villa Cortese, quarto a quaranta punti e reduce dal convincente successo al Palamanera, fa visita al Chieri ’76 in una sfida che sulla carta dovrebbe sorridere alle lombarde. Le chieresi, tredicesime a dodici punti, sono però in crescita sotto la guida di Gianfranco Milano e proveranno a mettere in difficoltà le ospiti per conquistare punti preziosi in chiave salvezza.

L’Acrobatica Alessandria, terza a quarantuno punti e a un solo punto da Villa Cortese, ospita la Vol-Ley Academy Volpiano con l’obiettivo di mantenere il passo delle prime quattro e di consolidare il terzo posto. Le torinesi, ultime a pari merito con Chieri a dodici, cercheranno di vendere cara la pelle per allontanarsi dalla zona bassa.

In vetta, la Pallavolo Florens, prima a quarantotto punti, ospita il Cogne Aosta Volley in un impegno sulla carta abbordabile per le vigevanesi, chiamate a mantenere il vantaggio di due punti sul Volley 2001 Garlasco, secondo a quarantasei. Proprio le pavesi affrontano la trasferta insidiosa in Sardegna contro la Pan Alfieri Cagliari, decima a diciassette punti e in cerca di punti preziosi per allontanarsi dalla zona calda.

Nel resto della giornata, il Volley Parella Torino ospita il CUS Torino in un derby piemontese importante per la zona salvezza, mentre la Care Project Bellusco riceve la Capo d’Orso Palau in uno scontro che può dire molto sulla zona centrale della classifica.

SERIE B1 FEMMINILE, GIRONE A – GIORNATA 19 (14/3)

Chieri ’76 – GSO Villa Cortese

Pan Alfieri Cagliari – Volley 2001 Garlasco

Volley Parella Torino – CUS Torino

Acrobatica Alessandria – Vol-Ley Academy Volpiano

Victor&Co Issa Novara – Mondovì Volley

Care Project Bellusco – Capo d’Orso Palau

Pallavolo Florens – Cogne Aosta Volley

SERIE B1 FEMMINILE, GIRONE A – CLASSIFICA