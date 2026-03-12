RACCONTI DI SPORT – Tennistavolo A4 Verzuolo: 40 anni di successi e sorrisi

Il Tennistavolo A4 Verzuolo è un’eccellenza che, da più di 40 anni, mette il comune della Valle Varaita al centro della mappa del tennis tavolo nazionale. Il presidente-fondatore Stefano Vincenti e l’allenatrice Silvia Racca ci raccontano la società sportiva con gli occhi di chi ama ciò che fa.

Stefano Vincenti comincia riavvolgendo il nastro: «Tutto è nato nel 1983 quando il presidente della sezione provinciale della federazione propose a me, e ad altri amici che giocavamo all’oratorio, di creare una società. Io ho anche cominciato a fare dei corsi pomeridiani. Abbiamo presto avuto la possibilità di usufruire di spazi più ampi e nel 1994 è stata costruita una nuova palestra».

I successi arrivano presto: «Le prime squadre di vertice sono state quelle femminili, negli anni ’90 abbiamo infatti raggiunto la Serie A e partecipato a competizioni internazionali.

Successivamente è cresciuto anche il settore maschile con il raggiungimento dell’A1 nel 2008. Abbiamo partecipato a due finali scudetto maschili nel 2010 e nel 2019. Con i nostri ragazzi, nel 2009, abbiamo conquistato l’Intercup vincendo la Final Four a Verzuolo».

Con circa 200 atleti, Verzuolo è ben presente, a tutti i livelli, anche nella stagione sportiva in corso: «Abbiamo 20 squadre iscritte. Abbiamo già vinto la Serie B1 maschile conquistando la promozione in A2. A livello femminile, la nostra squadra di vertice ha partecipato alla Serie A2. Possiamo contare anche sulla A1 Master (a­­tleti con più di 40 anni, ndr) che si è qualificata per finali nazionali e su una Serie A2 paralimpica».

La sinergia tra società, sponsor e istituzioni è importante per continuare la crescita: «Il comune e le tante ditte storiche del territorio non hanno mai smesso di supportarci».

I giovani sono al centro del progetto: «Puntiamo molto su di loro, abbiamo ottenuto diversi successi a livello di Grand Prix e ai campionati italiani giovanili con 72 titoli. I nostri ragazzi ai recenti giovanili di Terni hanno ottenuto un oro con i fratelli Garello nel doppio maschile Under 19, un oro nel doppio misto Under 21 con Emma Sereno Regis, un argento nella gara a squadre maschile Under 19 con i fratelli Garello e Gabriele Rosso. Terzo gradino del podio invece per Emma Sereno Regis (singolo Under 21 e doppio femminile Under 21) e per Simone Garello (doppio misto Under 19)».

Silvia Racca respira da sempre il tennis tavolo e grazie a questo sport ha conosciuto Mattia Garello che è poi diventato suo marito. I figli Simone, Andrea e Marta hanno continuato a giocare e già raggiunto ottimi risultati. Il tecnico mette subito al centro delle riflessioni sulla società che da sempre è casa sua un aspetto: «I risultati sono merito di tutte le persone che ci sono vicine. C’è grandissima presenza da parte dei genitori che si fanno trovare in palestra quando occorre. Questo crea momenti di comunità che fanno crescere insieme. La nostra forza è proprio il gruppo: dai dirigenti ai genitori, dagli amatori ai nonni. Siamo una grande famiglia».

L’inizio da allenatrice e il percorso: «Verso i 20 anni ho smesso di giocare e ho cominciato a seguire solamente più i ragazzi perché mi dava più soddisfazione. Mi è sempre piaciuto essere da appoggio e supportare. Sono stata per tanto tempo una seconda mamma e curavo anche ogni aspetto delle trasferte: dal cucinare a portarli in gita durante gli stage. Dopo un periodo di pausa, nel 2017 mi sono licenziata dal mio vecchio lavoro per dedicarmi completamente al Tennistavolo Verzuolo, gestendo anche la parte burocratica.

Questa società ha trasmesso tanto a ragazzi che avevano situazioni famigliari difficili, ma ha anche aiutato tanto me in un periodo delicato della mia vita».

Il mantese Giacomo Izzo è Campione Italiano Under 19

Il pongista mantese Giacomo Izzo, ora in forza alla Virtus Servigliano in Serie A1, ha conquistato il titolo italiano Under 19 a Terni. L’atleta classe 2007 ha presto incontrato sul proprio cammino il tennis tavolo: «Ho cominciato a giocare a Verzuolo nel 2015, a 8 anni, grazie alla passione trasmessa da mio padre. In seguito alla stagione 2019-20, sono andato a Milano, seguendo il mio allenatore. Nel capoluogo lombardo ho disputato un campionato di B1 e due di A2, vincendone uno. Successivamente mi sono trasferito a Servigliano nelle Marche e da ottobre sono a Terni dove mi alleno al Centro Federale». Izzo ha anche commentato la sua prima esperienza nel massimo campionato italiano: «In Serie A1 ogni squadra ha due stranieri e, di conseguenza, le partite sono più complicate da preparare perché si conoscono meno gli avversari.

C’è anche naturalmente più pressione quando si gioca». Con il titolo di Terni sale a quattro il numero di tricolori (due volte Under 19, un Under 17 e un Under 15): «Non era facile confermarsi dopo il successo di un anno fa, ma sono riuscito a ottenere il massimo contro ragazzi che conosco bene». La crescita di Giacomo Izzo è anche confermata dalle recenti esperienze internazionali: «Sono stato in Tunisia, dove sono riuscito, in un Top 32, per la prima volta a superare il girone e a raggiungere gli ottavi di finale. Devo ringraziare la mia famiglia per il supporto che mi dà anche nei tornei all’estero».