«Dalla casa di oggi a quella futura, il nostro metodo è la soluzione»

L’agenzia Giusy Rivetti Immobiliare, guidata da Giusy Rivetti e Maurizio Vico, nasce ufficialmente nel 2007, ma le sue radici affondano in un percorso professionale iniziato molti anni prima nel settore edilizio e immobiliare. Alle origini della realtà c’è infatti l’esperienza maturata da Maurizio Vico nel mondo delle costruzioni: geometra di formazione, ha lavorato a lungo nei cantieri e gestito imprese edili e società di costruzione attive sul territorio. Un’attività che nel tempo si è sviluppata anche oltre i confini locali, con interventi realizzati in altre regioni, tra cui la Sardegna, sempre con l’obiettivo di rispondere in modo concreto alle esigenze del mercato.

Fin dagli inizi, l’attenzione non si è concentrata soltanto sulla costruzione degli immobili, ma anche sul modo in cui questi venivano presentati e proposti ai potenziali acquirenti. Già vent’anni fa, quando Maurizio iniziava a realizzare le prime costruzioni, era chiaro quanto fosse importante aiutare il cliente a immaginare la propria casa prima ancora che fosse realizzata. Per questo motivo venivano utilizzati render e presentazioni dettagliate dei progetti, strumenti che all’epoca non erano ancora diffusi tra le piccole imprese edili.

L’obiettivo era semplice ma fondamentale: permettere ai potenziali acquirenti di visualizzare il risultato finale e creare un legame con il progetto. Se per un tecnico interpretare una planimetria è relativamente semplice, per chi acquista casa non sempre lo è. Offrire strumenti visivi e spiegazioni chiare diventava quindi un modo efficace per facilitare la comprensione e rendere la scelta più consapevole. In quegli anni, soprattutto nel caso delle ville, le vendite avvenivano spesso “sulla carta”. Un sistema che richiedeva non solo solidità da parte del costruttore, ma anche la capacità di trasmettere fiducia attraverso una presentazione accurata e professionale del progetto.

Proprio in questo contesto nacque una prima forma di agenzia interna all’impresa edile: una struttura dedicata esclusivamente alla vendita degli immobili realizzati dall’azienda o da società partner. L’obiettivo era promuovere direttamente le proprie realizzazioni senza dover dipendere da intermediari esterni.

Con il passare del tempo, tuttavia, emersero alcuni limiti nel rapporto con le agenzie immobiliari tradizionali. Da questa riflessione è maturata progressivamente una nuova visione che ha portato Giusy Rivetti e Maurizio Vico a porsi una domanda: perché non trasformare quell’esperienza maturata nel campo delle vendite in un’attività immobiliare strutturata, capace di offrire servizi più evoluti rispetto a quelli presenti sul mercato locale? La risposta è arrivata attraverso il confronto, l’osservazione del settore e lo studio di modelli più avanzati. In particolare è stata significativa l’analisi del lavoro svolto dalle agenzie immobiliari di città come Milano, spesso più avanti in termini di approccio commerciale e strategie di vendita. Da queste esperienze è nata la volontà di creare un’agenzia capace di distinguersi, introducendo metodi e servizi che fino a quel momento erano poco diffusi sul territorio.

Per raggiungere questo obiettivo è stato fondamentale investire nella formazione. Ancora oggi il team partecipa regolarmente a percorsi di aggiornamento professionale e scuole specializzate dedicate al settore immobiliare, con corsi organizzati in diverse città italiane e anche all’estero.

Da questo percorso di crescita è nato il metodo operativo che oggi caratterizza Giusy Rivetti Immobiliare un insieme di strategie e strumenti pensati per valorizzare al massimo gli immobili e rendere il processo di vendita più efficace, rapido e trasparente per i clienti. A partire “dall’home staging”, ovvero la preparazione professionale degli immobili prima della vendita. In alcuni casi, dove è possibile, la casa viene liberata di quei mobili “datati”, mentre il “decluttering” – ossia la rimozione degli elemento d’arredo molto personali e spesso “ammucchiati” in ogni abitazione – è obbligatorio. La casa viene svuotata, riorganizzata e arredata con elementi contemporanei, prestando particolare attenzione alla luce e alla disposizione degli spazi. Per questo lavoro l’agenzia collabora con Michael e Chiara, interior home stager della Real Estate Solution di Mondovì che si occupano dell’allestimento degli ambienti. L’obiettivo è migliorare la percezione dell’immobile: un appartamento arredato con mobili datati o molto personali può trasmettere un’immagine limitante, mentre attraverso l’home staging il valore percepito può aumentare anche del 12-15%.

Accanto a questo, l’agenzia effettua un’analisi tecnica preventiva delle proprietà e organizza eventi dedicati come gli “open house”, momenti strutturati pensati per facilitare e accelerare la vendita di un immobile. Non nella forma classica, ma in quella strategica: possono parteciparvi solamente presone pre-qualificate e in target con le caratteristiche dell’immobile.

«Durante l’evento gli acquirenti possono visitare la casa, portare eventualmente il loro tecnico o consulente ed effettuare tutte le verifiche necessarie. Dopo “l’open house” hanno una settimana di tempo per presentare la loro migliore offerta. Questo sistema crea una dinamica molto diversa rispetto alla trattativa tradizionale: spesso si genera una competizione positiva tra gli acquirenti e talvolta arriviamo anche a vendite oltre il prezzo richiesto», spiega Giusy Rivetti. «Il mio lavoro si basa su tre elementi fondamentali: prezzo corretto di mercato, valorizzazione dell’immobile e forte promozione iniziale. Quando una casa è presentata bene e al prezzo giusto, riesce ad attirare subito l’attenzione».

L’obiettivo rimane sempre lo stesso: valorizzare ogni immobile e offrire ai proprietari un servizio che trasformi la mediazione immobiliare non in un semplice costo, ma in un vero investimento.

Una filosofia che negli anni ha portato l’agenzia a sviluppare anche rapporti sempre più stretti con investitori stranieri. «Il mercato estero è molto importante nelle Langhe, nel Roero e nel Monferrato. Abbiamo clienti provenienti dal Nord Europa, dagli Stati Uniti, dal Canada e da Israele. Gli acquirenti stranieri cercano soprattutto case di charme e contesti autentici, spesso in campagna o nei borghi storici. Allo stesso tempo hanno esigenze molto precise: vogliono documenti chiari, verifiche urbanistiche già effettuate e tempi rapidi». Il servizio principale, particolarmente innovativo, vero fiore all’occhiello dell’agenzia è orientato verso le famiglie che devono vendere la propria casa per acquistarne un’altra nello stesso periodo: una delle situazioni più delicate per chi vive un cambio di abitazione. Per questo Giusy Rivetti Immobiliare (piazza Cristo Re 16, tel. 0173-382010- cell. 351-8388549; www.giusyrivetti.it) ha sviluppato un metodo di lavoro che prevede una gestione coordinata delle due operazioni: il mandato di vendita dell’immobile esistente, l’incarico di ricerca per la nuova casa e il coordinamento delle tempistiche tra le due compravendite.