Basket DR2 – Arriva la rivincita della Gerbaudo nel derby con i Gators

DEMETRA GATORS 68 – GERBALDO SAVIGLIANO 72

18-14, 13-19, 16-20, 21-22

Savigliano: Cordasco, Di Mari 4, Eandi, Carena, Giordano, Maero 12, Eula 4, Mellano 19, Giraudo 20, Cardone, Marchetti 13, Gianoglio. All.: Abrate

SAVIGLIANO – È un’annata in cui il fattore campo nel derby è stato ribaltato. La Gerbaldo vince infatti a domicilio dei cugini Gators nella stracittadina di ritorno, di fronte alla solita cornice di tifo assordante da ambo le parti.

La cronaca del match vede una partenza a razzo della Gerbaldo, che rispetta in pieno i dictat tecnici ed attitudinali di coach Abrate. Non tarda ad arrivare la risposta biancoverde: l’arduo compito di badare al totem Gators Marengo è affidato prima a Eula e poi a Eandi, ma tutta la squadra è coinvolta in aiuti e raddoppi sistematici. Sono però le penetrazioni 1vs1 degli alligatori ad impattare e sorpassare i cugini: 18-11 Gators dopo 10 minuti.

Nel secondo quarto salgono invece in cattedra gli esterni delle Pantere: Mellano segna a ripetizione e Giraudo, sulla sirena di fine quarto, manda le squadre al riposo quasi in parità perfetta.

Brava la Gerbaldo a chiudere in vantaggio il terzo quarto (16-20) costringendo così Marengo agli straordinari senza momenti di riposo, così come Cerutti (notevole la sua prestazione) che tiene a galla i suoi con precisione chirurgica nelle conclusioni assieme a Ghigo che si iscrive da 3 al referto e manca di poco la tripla allo scadere di quarto.

L’ultima frazione è una girandola di emozioni: il momento clou è l’espulsione di Marengo, convertita con tiro libero di Di Maria Matteo che nel possesso successivo segna una tripla importantissima. Iacuzzi, classe 2009 e canterano Gators, segna due triple consecutive che tengono accese le speranze degli alligatori.

Abrate chiama time out e la Gerbaldo conferma di crederci con ferma convinzione: Eula ruba palla, vola in contropiede e segna canestro con fallo. Lo stesso fa poco dopo un ottimo Marchetti che mostra i muscoli (?) ai tuoi tifosi: sono lo specchio della serata biancorossa.

Maero e Cerutti escono per 5 falli ed è Giraudo con lucidità da veterano a segnare i tiri liberi che consegnano la vittoria alle Pantere, che vendicano la sconfitta dell’andata ma soprattutto ottengono due punti fondamentali in un campo fino ad ora inviolato in campionato.

Le parole di un raggiante coach Abrate: «Bellissima serata di sport cittadino, con grande partecipazione anche sugli spalti. La partita è stata all’altezza dal punto di vista tecnico e di intensità. Onestamente sembrava una partita di categoria superiore. Complimenti a tutti gli attori. I nostri ragazzi sono stati molto bravi a comprendere ed eseguire al meglio quanto preparato in settimana, bella soddisfazione per loro».

Ora bisogna dare seguito al lavoro fin qui svolto: per fare continuità si attende Asti al Palaferrua domenica 15/03 alle 18,00.