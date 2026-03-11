“I love Moretta”: la maglietta che viaggia per il mondo

Dal mondo del web arriva una curiosità che ci fa sorridere e riflettere sul legame speciale tra i giovani e la città di Moretta. Alcuni anni fa, l’amministrazione cittadina, guidata dal sindaco Gianni Gatti, ha realizzato una semplice t-shirt bianca con un cuore e la scritta “I love Moretta”. In breve tempo, la maglietta è diventata un piccolo oggetto simbolico: un modo per condividere e celebrare l’appartenenza alla città.

Oltre a essere consegnata agli ospiti del Comune, la maglietta viene donata ogni anno ai diciottenni e in occasioni speciali, come la visita di parenti dall’Argentina. Tra i destinatari ci sono stati anche molti allievi dell’agenzia di formazione Agenform, con sede proprio a Moretta.

Proprio dal web, in questi giorni, arrivano due curiosi riscontri del legame che questi ex allievi hanno stretto con Moretta: una giovane del Trentino Alto Adige mostra orgogliosa la maglietta “I love Moretta” in un video sui suoi canali social, mentre dal Brasile un’altra ex allieva, che aveva partecipato a corsi internazionali di formazione, indossa la maglietta durante la festa del suo compleanno.

Commenta il sindaco Gianni Gatti: «Si tratta di un piccolo gesto, una semplice maglietta che però assume un significato particolare. Vedere come tanti ragazzi in giro per l’Italia e il mondo continuino a indossarla ti fa capire che quanto stiamo costruendo a Moretta ha un senso e un significato speciale. Sono tanti piccoli semi che speriamo portino sempre più buoni frutti».