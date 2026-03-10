Neive prepara la “Fight Night”: gran Galà animato di kick boxing sul ring della Experience

Neive si prepara ad ospitare la “Experience Fight Night”, nuova proposta del calendario sportivo della zona organizzato dalla società sportiva Experience Neive. Si tratta della prima edizione di un galà dedicato al mondo del kickboxing, aperto a tutte le età, a cui si abbinerà l’ottava edizione del Kids Kombat Event, manifestazione sportiva non agonistica con i bambini, dai 5 ai 13 anni.
Appuntamento, fin dal mattino, sabato 14 marzo nella palestra del gruppo sportivo, capitanato da Davide Merlino: un’associazione in crescita, che raccoglie quasi 200 sportivi. Il pubblico potrà assistere liberamente e gratuitamente ai combattimenti.
L’effettiva Experience Fight Night si avvia alle 16, per concludersi intorno alle 21. Le esibizioni di kickboxing prevedono 3 round da 90 secondi, alcune senza verdetto, altre competitive (i giudici proclamano il vincitore che ha messo a segno più punti). Dalle 16 inizieranno le esibizioni degli adulti per poi arrivare ai match di “light contact”.
Per animare le fasi clou dell’evento, dalle 17, la società ha scelto Andrea Caponnetto, voce di prestigiosi eventi sportivi piemontesi, dallo sci al Fitwalking, dagli sport di squadra ai motori e recente protagonista della serata al Collisioni Circus di Alba del team Go Eleven Ducati. Al suo fianco in consolle dj Carlo.
Sono partner dell’iniziativa Naevia, che curerà i punti di ristoro e L’era della Nocciola, co-organizzatrice dell’evento.