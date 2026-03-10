Amatori Basket Savigliano, Gabriele Cravero al Torneo delle Regioni!

La giovane Pantera Gabriele Cravero ha ricevuto negli scorsi giorni la convocazione per rappresentare il Piemonte al prossimo Torneo delle Regioni “Spring Cup Trentino 2026” a Rovereto dal 20 al 22 marzo. Un’opportunità incredibile per il nostro classe 2012 che, al termine delle selezioni degli scorsi mesi, è rientrato nella rosa dei 12 giovani piemontesi che partiranno verso la provincia di Trento. «Sono felice che mi abbiano selezionato per il torneo in rappresentanza del Piemonte. Spero di divertirmi e di giocare al mio meglio».

Ad essere orgoglioso anche coach Andrea Fiorito che, fino allo scorso anno, ha seguito la sua crescita come cestista. «Ho appreso davvero con piacere la convocazione di Gabriele alla Selezione Regionale Maschile 2012 per il Torneo “Spring Cup Trentino 2026” di Rovereto. Credo sia un giusto premio per l’impegno e la dedizione che il ragazzo ha messo in questi anni nel nostro settore giovanile e mi fa ancora più piacere sapendo che Gabriele ha iniziato ad avvicinarsi a questo sport in un nostro Centro MiniBasket esterno, progetto sul quale la Società sta investendo tanto negli ultimi anni, ma del quale è assolutamente convinta. A Gabriele va il mio miglior augurio affinché possa vivere questa occasione nel miglior modo possibile facendo tesoro di questa esperienza che è privilegio di pochi». A fargli eco anche Stefano Abrate, responsabile del settore giovanile biancorosso e attuale allenatore di Gabriele in Under 14 Gold: «La convocazione è motivo d’orgoglio per tutta la Società. Gabri sta lavorando con entusiasmo ed applicazione dall’estate, i suoi evidenti miglioramenti sono motivo di soddisfazione per tutto lo staff e possono ispirare altri nostri giovani atleti nell’impegno quotidiano».

A congratularsi con il ragazzo anche il presidente Andrea Frandino: «La convocazione alla Trentino Cup è il risultato del lavoro in palestra da parte di Gabriele, dello staff tecnico negli ultimi anni ed al tempo stesso anche il frutto degli sforzi societari nel mettere tutti nella condizione migliore di lavorare sono stati premiati, dandoci indicazione che la strada è quella giusta. In bocca al lupo a Gabriele per questi 3 giorni a Rovereto».

Da segnalare anche la convocazione di altre due Pantere in occasione del Torneo delle Provincie per la rappresentativa cuneese: Pietro Frandino e Daniele Manzo. Il torneo si terrà questo fine settimana a Torino.