Sci Alpinismo – Coppa Italia U18 e U16: dominio di Blangero e Vesco in Valmalenco

La Valmalenco ha fatto da cornice a una mass start della Coppa Italia di sci alpinismo che non ha risparmiato emozioni e che ha visto il Piemonte difendere i colori nelle categorie U18 e U16. Matteo Blangero tra gli U18 maschili e Cloe Vesco tra le U16 femminili non hanno avuto rivali, imponendosi con distacchi netti sui rispettivi inseguitori.

Nella categoria U18 maschile, il piemontese Matteo Blangero (Tre Rifugi CAI) ha chiuso in 50’21.7, staccando di 51 secondi il valtellinese Matteo Pedranzini (Alta Valtellina) e di oltre un minuto il trentino Niccolò Santoni (Brenta Team). Una prestazione impeccabile, che conferma il giovane talento tra i protagonisti della nuova generazione dello sci alpinismo italiano.

Tra le U16 femminili, Cloe Sofia Vesco (Tre Rifugi CAI) ha firmato una vittoria solida chiudendo in 52’53.8. Giulia Tomasoni (SC 13 Clusone) si è piazzata seconda a quasi tre minuti, mentre Elisa Framarin (Corrado Gex) ha completato il podio con un distacco di oltre otto minuti. Tra gli U16 maschili, Marco Previsdomini (Albosaggia) ha conquistato la vittoria, con Giacomo Barbero (Tre Rifugi CAI) sesto in 55’23.8, a 3’25” dal vincitore. Andrea Briatore (Tre Rifugi CAI) si è piazzato 18°. Negli U20, successo al femminile di Annalisa Pitscheider (Badiasport ASD) con 1:01’25.3, mentre Agata Werndorfer (Tre Rifugi CAI) si è classificata sesta in 1:18’55.9. Al maschile, vittoria di Carlo Mazzoleni (Adamello

Ski Team) in 57’01.6, con Francesco Armando (Tre Rifugi CAI) tredicesimo in 1:07’40.1.

c.s.