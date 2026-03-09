Fondo – Campionati Italiani U16: bronzo per la staffetta piemontese a Bosco Chiesanuova

Si chiudono sulla pista Gaibana di Bosco Chiesanuova i Campionati Italiani U16 di sci di fondo, con l’ultima giornata dedicata alle spettacolari staffette 3×5 km. A regalare le emozioni più forti è stata la gara maschile, decisa soltanto negli ultimi metri dopo una sfida serrata tra le rappresentative delle Alpi Centrali e del Trentino.

A conquistare il titolo italiano è stata la squadra delle Alpi Centrali, schierata con Zaccaria Bracchi, Nicolò Pedranzini e Federico Castelletti, protagonisti di una prova solida e sempre nelle posizioni di vertice. Il terzetto ha fermato il cronometro sul tempo di 35’07.0, riuscendo a resistere al ritorno dei rivali nel finale.

Alle loro spalle ha chiuso il Trentino, con Davide Leso, Klaus Della Giacoma e Gabriele Carrara, autori di una gara di grande livello e rimasti in piena lotta per l’oro fino agli ultimi metri. Il distacco finale è stato minimo, appena 1”3, a testimonianza dell’equilibrio che ha caratterizzato tutta la competizione. A completare il podio sono state le Alpi Occidentali, con Luca Fulcheri, Liam e Joei Lisciandrello, capaci di mantenere un ritmo costante nelle tre frazioni e di assicurarsi la medaglia di bronzo con il tempo complessivo di 35’49.7.

Nella staffetta femminile è invece l’Alto Adige a festeggiare il titolo italiano grazie al terzetto formato da Magda Moser, Anne Kuppelwieser e Jana Gufler, che hanno chiuso la gara in 32’22.7. La prima frazione ha visto Dana Galli portare le Alpi Centrali subito nelle posizioni di testa, con Magda Moser terza a pochi secondi. Nella seconda frazione Benedetta Bracchi ha lanciato le Alpi Centrali al comando con il miglior tempo parziale, ma l’Alto Adige è rimasto incollato grazie alla prova solida di Anne Kuppelwieser. La sfida si è decisa nell’ultima frazione, dove Jana Gufler ha cambiato passo realizzando il miglior tempo di frazione (10’47.9) e portando l’Alto Adige alla vittoria. Le Alpi Centrali, con Nina Silvestri, hanno chiuso seconde a 17”3, mentre le Alpi Occidentali — con Giada Grosso, Elena Carletto e Cloe Giordano — hanno conquistato il bronzo in 33’03.1. Le staffette hanno così messo il sigillo conclusivo su tre giornate intense di gare a Bosco Chiesanuova, che hanno visto protagonisti tanti giovani atleti della categoria Allievi (U16).

