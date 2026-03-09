Alba, il ricordo di Don Gino Chiesa da parte del sindaco Alberto Gatto

Il sindaco di Alba, Alberto Gatto, ha ricordato la figura di Don Gino Chiesa, scomparso nella giornata di ieri, 8 marzo:

“Don Gino Chiesa ha saputo incarnare fino in fondo la scelta del prete operaio, condividendo la vita e le fatiche del mondo del lavoro e mettendo sempre al centro la dignità delle persone e la difesa dei diritti. Una testimonianza vissuta con coerenza e semplicità. Alla guida del Centro Missionario Diocesano fino al 2025, don Gino ha promosso una Chiesa aperta, sobria e profondamente solidale, capace di vivere la missione come impegno concreto nella realtà di ogni giorno. Nato a Santo Stefano Roero in una famiglia numerosa di dieci figli ha portato con sé per tutta la vita il senso profondo della fraternità. Anche il legame con l’esperienza missionaria vissuta dal fratello Serafino Chiesa, missionario a Kami in Bolivia, testimonia una vocazione familiare aperta al mondo e agli ultimi. Con il suo ascolto paziente e la coerenza della sua vita, don Gino ha lasciato un segno indelebile nella città di Alba. Alla sua famiglia e a quanti gli hanno voluto bene va l’abbraccio sincero e riconoscente dell’intera comunità cittadina”