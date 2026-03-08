Sicurezza e Regole: a Genola il futuro del ciclismo con “Il Percorso dei Campioni”

Si è conclusa con grande successo, sabato 7 marzo 2026, presso la Sala Conferenze “Monastico” di Genola, la seconda edizione di “Regole e Competizione: Il Percorso dei Campioni”, l’innovativo pomeriggio formativo organizzato dal Comitato Provinciale FCI di Cuneo.

L’evento aveva come principale obiettivo quello di comunicare la sicurezza stradale e la conoscenza dei regolamenti per il ciclismo giovanile della provincia di Cuneo, offrendo così ai partecipanti gli strumenti necessari per una pratica sportiva più consapevole e sicura.

L’iniziativa ha visto la partecipazione entusiasta di circa 30 atleti appartenenti alle categorie Esordienti e Allievi, rappresentando un importante momento di crescita per i giovani ciclisti delle società Ardens, ASD Alba Bra Langhe Roero, Esperia Piasco, Vigor Cycling Team e della formazione torinese VC Eporediese Cicli Tessiore.

L’apertura dell’evento è stata affidata ai saluti istituzionali di Sergio Barale, Presidente del Comitato Provinciale FCI Cuneo, e di Gian Carlo Origlia, Consigliere del Comitato Regionale Piemonte, i quali hanno sottolineato il valore educativo di tali incontri.

Di particolare ispirazione è stato il collegamento video con Lello Ferrara, ex ciclista professionista tra il 2001 e il 2010 e oggi influente volto social e collaboratore della Federazione Ciclistica Italiana, che ha condiviso la sua esperienza per incoraggiare i ragazzi a una pratica sportiva responsabile. Un sentito ringraziamento è stato rivolto al sig. Roberto Busso per la disponibilità dei locali del complesso “Monastico” che hanno ospitato l’incontro.

Il programma si è sviluppato attraverso un format dinamico e interattivo, capace di alternare sessioni teoriche a momenti di gioco tramite l’applicazione Kahoot!, coinvolgendo i ragazzi in quiz in tempo reale sui temi trattati. La prima parte del pomeriggio ha approfondito le regole della competizione dal punto di vista del corridore, analizzando le dinamiche della carovana grazie agli interventi tecnici di Sergio Barale in veste di Direttore di Corsa, di Elisa Dabbene per il ruolo del Giudice di Gara e di Dino Rea insieme a Jose Massa per quanto concerne le scorte tecniche e il personale ASA.

Successivamente, l’attenzione si è spostata sulla sicurezza durante gli allenamenti quotidiani su strada. Il Vice Commissario Daniele Piacenza, del Comando Polizia Locale della Città di Cuneo, ha illustrato con chiarezza le norme del Codice della Strada più rilevanti per chi pedala, soffermandosi sulla prevenzione dei rischi e sui comportamenti corretti da adottare per garantire la propria e l’altrui incolumità. La giornata si è conclusa con la premiazione della squadra vincitrice della sfida interattiva (I Mangiasalita) e la consegna degli attestati di partecipazione e dei gadget a tutti i giovani atleti presenti.

A margine dell’incontro, Sergio Barale ha dichiarato: “Ringrazio i relatori, le società e il sig. Roberto Busso per l’ospitalità. Desidero inoltre rivolgere un ringraziamento particolare al Comitato Regionale FCI Piemonte, che sostiene costantemente le iniziative del nostro Comitato Provinciale. Infine, un plauso speciale va ai consiglieri del Comitato Provinciale di Cuneo — Luca Gautero, Valeria Ciulla, Dino Rea e Lorenzo Buratto — per l’impegno costante nel mettere la sicurezza dei nostri ragazzi al primo posto”.

L’iniziativa ha ribadito come la consapevolezza dei rischi e il rispetto delle regole siano strumenti imprescindibili per costruire i campioni di domani in un ambiente sicuro e stimolante.