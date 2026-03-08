Cuneo: nasce ufficialmente il gruppo locale di Alleanza Verdi Sinistra

Nasce ufficialmente il gruppo locale di Alleanza Verdi Sinistra. Nel presidio presso il circolo ARCIpelago di Corso Giolitti a Cuneo previsti sportelli di supporto per liste d’attesa e DAT. Dopo alcuni mesi di rodaggio, in cui si sono presentati alla cittadinanza con i primi eventi, le sezioni provinciali di Sinistra Italiana e Possibile sono pronte a lavorare insieme per costruire uno spazio politico nuovo in città.

«E’ un passo importante, che segna l’inizio di un percorso di creazione di uno spazio politico nuovo, progressista, intersezionale, in cui l’attenzione ai temi locali sarà sempre accompagnata da una forte sensibilità a quello che accade fuori dai nostri confini», spiegano i referenti delle realtà. «Per noi il futuro della nostra città è ricco di sfide, che siamo pronti ad affrontare sapendo di poter contare sulla solida rete di Avs in Piemonte e delle realtà che da sempre militano e resistono sul nostro territorio. La nostra base valoriale ed etica è pienamente condivisa: dalla sanità alla giustizia sociale, dall’istruzione alle politiche sul lavoro, dalla cultura all’ambiente, dalla sicurezza all’inclusione sociale non faremo passi indietro quando parleremo di diritti per tutti e tutte.

Il primo obiettivo che ci prefiggiamo è di diventare un punto di riferimento partitico e politico per chi condivide queste battaglie, a partire dalle persone più giovani che non hanno mai militato nei partiti, realtà a volte percepite lontane dalla propria quotidianità di cittadine e cittadini, attiviste e attivisti.

Ringraziamo per l’ospitalità il circolo ARCIpelago, dove il 26 marzo inizieremo le nostre attività. Questo luogo non sarà un mero presidio, ma spazio di ascolto attivo e di erogazione di servizi utili per la cittadinanza. Partiremo con uno sportello salute, dove tramite i percorsi di tutela aiuteremo chi, a causa delle lunghissime liste di attesa, fatica ad accedere a prestazioni di cui ha bisogno. Verrà aperto inoltre uno sportello DAT, dove ricevere informazioni sulle Disposizioni Anticipate di Trattamento, conosciute anche come testamento biologico».

Per accedere direttamente a questi servizi basterà recarsi in corso Giolitti 31 (ingresso dal cortile in via Meucci 32/34) il giovedì dalle 16 alle 18. Previsto anche l’accesso su prenotazione il venerdì dalle 10.30 alle 12.30 scrivendo all’indirizzo [email protected]