Sci alpino – Nei Super-G FIS-NJR di Bardonecchia a segno Ettore Bussei Canone e Michele Vivalda

Giornata intensa quella di venerdì sulla pista Bardo Race Stadium di Bardonecchia con due Super-G FIS-NJR maschili e femminili in rapida successione. Nella gara 1 maschile successo dell’Aspirante torinese Ettore Arturo Bussei Canone dello Sci Club Sestriere con il tempo di 55”,20/100 e con distacchi rispettivamente di 37/100 e di 50/100 su Riccardo Pasquarella dello Ski Team Fassa e sul torinese Pietro Casartelli dell’Aeronautica Militare.

Dal quarto al decimo posto in classifica troviamo il pragelatese Lorenzo Cuzzupè del Centro Sportivo Esercito, il sestrierino Simone Moschini dello Sci Club Sestriere, il pisano Andrea Passino dello Sporting Club Madonna di Campiglio, il lecchese Giulio Paolo Cazzaniga dello Sci Club Valchisone, secondo degli Aspiranti, il genovese Francesco Sadowski dell’Equipe Limone, terzo degli Aspiranti, il monregalese Federico Massimilla dello Sci Club Lurisia e il trentino Samuele Sbocchi dello Sporting Club Madonna di Campiglio.

Un’Aspirante a segno anche in campo femminile: è la genovese Beatrice Mazzoleni dell’Equipe Pragelato, al traguardo in 57”,62/100, con 51/100 di margine sulla lanzese Elisa Graziano dello Sci Club Lancia e con 81/100 sulla grugliaschese Eleonora Zanetti dell’Equipe Beaulard. Quarta assoluta e seconda delle Aspiranti la pecettese Ludovica Fassio dello Sci Club Bardonecchia, quinta assoluta e terza delle Aspiranti la torinese Bianca Maria Rainelli dell’Equipe Beaulard, sesta assoluta e quarta delle Aspiranti Martina Mis dello Sci Club Sauze d’Oulx, settima assoluta e quinta delle Aspiranti la bardonecchiese Martina Damonte dello Sci Club Lancia, ottave a pari merito la bordigotta Aurora Turri dell’Equipe Limone e la torinese Rebecca Manganaro dello Sci Club Bardonecchia, quest’ultima sesta delle Aspiranti; decima assoluta e settima delle Aspiranti la milanese Matilde Ravà dello Sci Club Sestriere.

L’Aspirante cuneese Michele Vivalda dello Sci Club Sestriere ha vinto la gara 2 maschile con il tempo di 56”,43/100. Secondo assoluto e anche secondo degli Aspiranti Francesco Sadowski, staccato di 7/100, mentre è giunto terzo a 21/100 il milanese Carlo Zam- pieri dello Sci Club Sauze d’Oulx. A seguire nella top ten Lorenzo Cuzzupè, il sestrierino Ruggero Reita dello Sci Club Sestriere, terzo degli Aspiranti, Federico Massimilla, Samuele Sbocchi, il fassano Tommaso Mobiglia dello Ski Team Fassa, Pietro Casartelli e il sestrierino Matteo Beozzi dello Sci Club Sestriere, decimo assoluto e quarto degli Aspiranti.

Beatrice Mazzoleni ha vinto anche la seconda gara femminile, con il tempo di 57”,50/100, staccando di 84/100 Eleonora Zanetti e di 87/100 Elisa Graziano. Quarta assoluta e seconda delle Aspiranti la sestrierina Asia Paltrinieri dell’Equipe Pragelato, quinta assoluta e terza delle Aspiranti Bianca Maria Rainelli, sesta assoluta e quarta delle Aspiranti Martina Mis, settima la pragelatese Ludovica Bianco Dolino dello Sci Club Sestriere, ottava Aurora Turri, nona assoluta e quinta delle Aspiranti Ludovica Fassio, decima asso- luta e sesta delle Aspiranti Rebecca Manganaro.

