Si è svolta sabato 7 marzo, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, la prima Giornata di Medicina Digitale per la Prevenzione e la Diagnosi delle Malattie nei Territori Decentrati, presso l’edificio nella Piazza della Croce Rossa a Limone Piemonte. L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di prevenzione e di sensibilizzazione sanitaria, offrendo alla cittadinanza visite ed esami gratuiti grazie all’impegno dei medici volontari del Rotary Club Cuneo 1925, promotore del progetto.

Le prossime date in calendario sono:

• 18 aprile a Demonte, presso Palazzo Borelli in Piazza Statuto

• 16 maggio a Entracque, presso l’Asilo di Via Guglielmo Abate 32

Il progetto è stato realizzato con il contributo del Rotary Distretto 2032 e con il supporto organizzativo dei giovani del Rotaract e dell’Interact Club Cuneo Provincia Granda, che hanno partecipato attivamente alla gestione dell’evento.

Durante la mattinata sono stati eseguiti i seguenti esami e controlli:

Elettrocardiogramma e misurazione della pressione arteriosa , con il Dott. Luigi Fontana

, con il Esami ematochimici (emoglobina glicata, colesterolo totale, trigliceridi e colesterolo LDL), con le Dott.sse Maria Gabriella Olivero, Patrizia Fanizza, Giorgia Pellegrino e il Dott. Angelo Pellegrino

(emoglobina glicata, colesterolo totale, trigliceridi e colesterolo LDL), con le e il Ecodoppler dei tronchi sovraortici , con il Dott. Claudio Novali

, con il Spirometria , con il Dott. Paolo Noceti

, con il Controllo del cavo orale , con il Dott. Paolo Lavazza

, con il Valutazione psicologica , con il Dott. Luigi Salvatico

, con il Valutazione del rischio ictus, con il Dott. Luigi Fontana

Le prenotazioni sono state effettuate tramite l’app gratuita Doctor App, che continuerà a gestire anche le adesioni per le prossime date. Un sentito ringraziamento va ai gestori della piattaforma per la collaborazione e il supporto organizzativo. Le socie Monica Soave e Nives Forza hanno gestito i vari accessi alle visite e agli esami.

All’arrivo, i prenotati per le visite sopra riportate, sono stati accolti dal Prof. Roberto Bono, Professore ordinario di Igiene dell’Università di Torino, e dalle ricercatrici Dott.ssa Giulia Squillacioti e Dott.ssa Samar El Sherbiny, che stanno conducendo – in collaborazione con l’Università di Saragozza (Spagna), l’INSERM (Francia) e con il Comune di Limone Piemonte – una ricerca sulla promozione della salute nelle comunità montane alpine.

La ricerca ha lo scopo di esaminare alcuni aspetti della vita montana che possono incidere sulla salute e sul benessere dei residenti. Sono inoltre analizzate alcune abitudini di vita, come l’alimentazione, l’attività fisica e il consumo di alcol o di tabacco. Tali fattori possono influenzare lo stress ossidativo che, se elevato, può rappresentare una condizione di rischio per la salute futura.

Lo studio si svolge attraverso un questionario anonimo dell’Università e tramite l’analisi di un campione di urina, raccolto direttamente sul luogo delle visite, per esaminare eventuali processi infiammatori. Lo studio universitario è totalmente gratuito per i pazienti.

Tale servizio verrà reso dall’Università anche nelle sedi di Demonte ed Entracque. Il Rotary Club Cuneo 1925 desidera ringraziare il Prof. Roberto Bono e le ricercatrici per il contributo scientifico di grande valore offerto a questa iniziativa.

Il Presidente del Rotary Club Cuneo 1925 Daniel Gallina desidera esprimere un profondo ringraziamento ai soci medici del Club, che hanno messo a disposizione tempo, professionalità e competenza, operando con grande spirito rotariano al servizio della comunità, e al Dott. Luigi Fontana, Past President del Club e referente del progetto che ha coordinato tutto in modo eccellente.

Un sentito ringraziamento va inoltre a tutti i soci che hanno contribuito all’organizzazione dell’iniziativa, lavorando in stretta sinergia con i giovani del Rotaract. In particolare si ringraziano Stefano Cavaglià e Marta Bongioanni, impegnati all’accettazione e nel coordinamento delle prenotazioni, il cui lavoro si è rivelato essenziale per il buon andamento della mattinata, insieme a Filippo Quaglia. La loro partecipazione testimonia ancora una volta come la collaborazione tra generazioni rappresenti un valore fondamentale e uno dei principi più importanti dello spirito rotariano.

Per la collaborazione e il contributo alla riuscita dell’evento si desidera ringraziare il Sindaco di Limone Piemonte Massimo Riberi, il Dott. Giuseppe Vasile, la Dott.ssa Luciana Cagna, la Farmacia Chiera Dott.ri Vucusa di Limone Piemonte e la Farmacia Roggia di Vernante, che hanno offerto un prezioso supporto nella diffusione delle informazioni relative alla giornata di prevenzione, contribuendo a far conoscere l’iniziativa alla comunità e favorendo la partecipazione dei cittadini.

Un ulteriore ringraziamento va alla Ditta Viglia Srl di Torino, che ha messo a disposizione l’ecografo e le sonde per l’ecodoppler, e alla GSC di Cuneo, che ha fornito una stampante utilizzata per la produzione di alcuni referti.

L’iniziativa conferma l’impegno del Rotary nel promuovere la prevenzione sanitaria e nel portare servizi qualificati anche nei centri più decentrati, rafforzando la vicinanza concreta alla comunità e consolidando la cooperazione attiva con le diverse istituzioni del territorio, al fine di sviluppare progetti condivisi a beneficio della collettività.

Il Rotary mette sempre al centro la persona: per questo servizio reso in modo totalmente gratuito desideriamo esprimere un grande grazie a tutte le persone che oggi hanno donato tempo, competenze e impegno alla comunità, nominandole una ad uno, rendendo possibile questa importante giornata di prevenzione.