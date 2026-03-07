Il segretario del Partito Liberaldemocratico Luigi Marattin in visita nel fossanese

Giornata in provincia di Cuneo per l’onorevole Luigi Marattin, segretario nazionale del Partito Liberaldemocratico, che ieri ha fatto tappa nel Fossanese per una serie di incontri dedicati ai temi dell’economia e delle riforme istituzionali.

Nel pomeriggio Marattin ha visitato lo stabilimento Maina di Fossano, realtà industriale di riferimento del territorio, incontrando la dirigenza e approfondendo le dinamiche produttive e occupazionali del settore agroalimentare. La visita ha rappresentato l’occasione per un confronto diretto sulle sfide che attendono il sistema produttivo italiano, tra competitività, innovazione e politiche industriali.

Il segretario nazionale era accompagnato da Francesco Hellmann, tesoriere nazionale del Partito Liberaldemocratico, da Alexandra Casu, responsabile comunicazione del partito, e dai segretari provinciale e regionale Marco Anselmo e Barbara Baino, dai membri del direttivo provinciale Gianpaolo Benevento e Umberto Bellotti e dal referente di segreteria Piero Giaccari.

In serata Marattin ha presentato il suo libro nel corso di un incontro pubblico, dialogando con il giornalista Claudio Bo, e successivamente ha partecipato all’evento organizzato dall’associazione culturale Panta Rei, dedicato alle ragioni del Sì al referendum. Nel corso del dibattito si è discusso delle prospettive di riforma e della necessità di rafforzare le istituzioni con interventi chiari e coraggiosi.

La presenza del segretario nazionale ha rappresentato un momento di confronto e approfondimento politico che ha coinvolto amministratori locali, professionisti e cittadini del territorio.

c.s.