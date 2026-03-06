Seconda Categoria F-G – Sfide decisive in vetta? Sportroero e Roretese cercano l’allungo

Weekend di grande calcio quello che si prospetta sui campi cuneesi di Seconda Categoria, giunti alla ventesima giornata.

Nel Girone F sfida che può voler dire molto in vetta con la capolista Sportroero che sarà di scena sul campo dell’inseguitrice Duomo Chieri, distante solo un punto e vogliosa di piazzare il sorpasso. Spera in un pareggio nel big match il Piobesi che andrà alla ricerca del bottino pieno sul terreno di gioco dello Sciolze. Ai margini della zona play off spicca lo scontro diretto tra Polisportiva Montatese e San Luigi Santena mentre la Stella Maris non può più sbagliare per raggiungere la salvezza, a partire del match casalingo contro la Nuova Astigiana.

Nel Girone G è tempo della resa dei conti con il big match tra Revello e Roretese che può valere una stagione. I padroni di casa, infatti, inseguono a tre punti e bramano l’aggancio, gli ospiti dal canto loro vogliono piazzare l’allungo che potrebbe rivelarsi decisivo. Alle spalle del tandem di testa impegni non semplici per Giovanile Genola e Carrù Magliano Alpi che se la dovranno vedere rispettivamente contro San Chiaffredo e Manta mentre il San Biagio ospita l’Orange Cervere, bisognoso di punti salvezza dopo aver vinto il primo round della semifinale di Coppa Piemonte.

Chi, invece, ha già un piede in finale della competizione è la Benese che torna con la testa al campionato attendendo tra le mura amiche il fanalino di coda Langa. Turno casalingo anche per il Caraglio che ospita il Bagnasco mentre sarà scontro diretto per la salvezza tra Cortemilia e Olimpic Saluzzo.