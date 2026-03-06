Sci alpino – I risultati più recenti degli atleti del Comitato FISI Alpi Occidentali

NEL SECONDO SLALOM FIS A VALGRISENCHE FRANCESCO SADOWSKI È PRIMO NEL GRAND PRIX ITALIA GIOVANI. FEDERICO FORTE TERZO ASPIRANTE

Giovedì 5 marzo sulla pista Benevy di Valgrisenche si è disputato il secondo Slalom FIS valido per il Grand Prix Italia Dicoflor organizzato dallo Sci Club Crammont Mont Blanc. Il successo nella classifica FIS è andato al francese Jonas Skabar del Club des Sports de Méribel, con il tempo complessivo di 1,27”,96/100, ma il risultato più importante è lo splendido secondo posto assoluto conquistato dall’Aspirante genovese Francesco Sadowski dell’Equipe Limone, portacolori della squadra regionale del Comitato FISI Alpi Occidentali allenata da Nicola Andreani. Francesco ha pagato 38/100 a Skabar, ha vinto la tappa del Grand Prix Italia Giovani e ovviamente è primo nella classifica degli Aspiranti. Terzo al traguardo il bulgaro Kalin Zlatkov dello Ski Club Ulen, staccato di 41/100. È secondo nel Grand Prix Italia Giovani e quarto assoluto il poliziotto valdostano Peter Corbellini, mentre è terzo il veronese Matteo Avesani dello Sci Club Cortina, ottavo al traguardo. Tra gli Aspiranti alle spalle di Sadowski il bellunese Philip Ploner dello Ski College Veneto, ventiseiesimo assoluto, e Federico Forte dello Sci Club Sansicario Cesana, ventisettesimo assoluto. Ventitreesimo posto per il sestrierino Giacomo Fernando Rej dello Sci Club Sestriere e venticinquesimo per il milanese Juno Mazzucconi del Mera.

La classifica del secondo Slalom FIS di Valgrisenche valido per il Grand Prix Italia

www.fis-ski.com/DB/general/results.html?sectorcode=AL&raceid=129519

A SESTRIERE CAMILLE JACQUEROUD E ALEX GRAVIER VINCONO IL SECONDO SLALOM FIS-NJR. BEATRICE GARBASSO TERZA, FEDERICO MASSIMILLA SECON- DO, MARTA MATTIO E JACOPO ACQUARONE MIGLIORI ASPIRANTI

Giovedì 5 marzo sulla pista olimpica Kandahar Giovanni Alberto Agnelli di Sestriere si è disputato il secondo Slalom FIS-NJR valido per il Trofeo Lauretana e organizzato dal Comitato Sci Club Olimpici. In campo femminile successo della ventenne svizzera Camille Jacqueroud dello Ski Klub Jaun, con il tempo complessivo di 1’,48”,01/100 e con distacchi rispettivamente di 9/100 e di 1”,21/100 sulla francese Anouck Benamor dello Ski Club Passy Varan e sulla savonese Beatrice Garbasso, atleta diciannovenne dell’Equipe Limone. Nella top ten anche la svizzera Lucie Glassey dello Ski Club Arpettaz, la valbormidese Giada Pizzorno dello Sci Club Claviere, la verzuolese Marta Mattio del Sestriere, prima delle Aspiranti, la compagna di squadra pragelatese Ludovica Bianco Dolino, la francese Charline Chambel dello Ski Club de Combloux, Martina Mis dello Sci Club Sauze d’Oulx, seconda delle Aspiranti, e infine al decimo posto la torinese Francesca Migliardi dello Sci Club Valchisone. Terza delle Aspiranti è la bardonecchiese Benedetta Nosenzo dell’Equipe Beaulard, dodicesima assoluta. Il francese Axel Gravier del Club des Sports de Val Cè- nis ha vinto la gara maschile con il tempo finale di 1’,40”,39/100 e con distacchi rispettivamente di 54/100 e di 73/100 sul monregalese Federico Massimilla dello Sci Club Lurisia e sull’argentino José Fernandez Castro del Club de la Nieve a 73/100. Dal quarto al decimo posto in classifica troviamo il sestrierino Tommaso Anfossi dello Sci Club Sansicario Cesana, il lanzese Alessandro Calvi dell’Equipe Pragelato, lo svedese Nils Grimberg dell’IFK Falun Alpin, l’alagnese Lorenzo Pozzi dello Sci Club Mera, il pragelatese Erik Passet dell’Equipe Pragelato, il francese Tim Ferrandis dello Ski Club Lioran e l’altro transalpino Ugo Sartori del Club des Sports Isola 2000. Allineati dall’undicesimo al tredicesimo posto assoluto i primi tre Aspiranti, che sono l’imperiese Jacopo Acquarone dello Ski College Limone, il torinese Iacopo De Serafini del Bardonecchia e il chivassese Andrea Conte del Sauze d’Oulx.

Le classifiche del secondo Slalom FIS-NJR disputato a Sestriere

www.fis-ski.com/DB/general/results.html?sectorcode=AL&raceid=129214

www.fis-ski.com/DB/general/results.html?sectorcode=AL&raceid=129215

AD HAKUBA MATTEO CANINS VINCE IL SECONDO SLALOM DELLA FAR EAST CUP. EDOARDO SARACCO 8° E CORRADO BARBERA 11°

Giovedì 5 marzo si è conclusa la tappa giapponese di Hakuba della Far East Cup, il circuito asiatico analogo alla Coppa Europa. Il secondo Slalom maschile è stato vinto dal finanziere della Val Badia Matteo Canins con il tempo totale di 1’,23”,78/100. Secondo a 49/100 il tedesco Anton Tremmel dello Ski Club Rottach-Egern, terzo a 66/100 lo statunitense Camden Palmquist del Team Summit Colorado. All’ottavo posto il carabiniere limonese Edoardo Saracco, staccato di 90/100 mentre il cuneese Corrado Barbera del Centro Sportivo Esercito si è piazzato undicesimo ad 1”,16/100.

La classifica del secondo Slalom della Far East Cup ad Hakuba

www.fis-ski.com/DB/general/results.html?sectorcode=AL&raceid=128991

NEL SUPER-G INDICATIVO REGIONALE DEL TROFEO COLOMION A BARDONECCHIA VINCONO I RAGAZZI BRUNO E MAGGIANI CAMINELLI

Dopo gli Allievi mercoledì 4 marzo, giovedì 5 è toccato ai Ragazzi della Circoscrizione di Torino gareggiare nel Super-G indicativo regionale organizzato dallo Sci Club Colomion e tracciato sulla pista Bardo Race Stadium di Bardonecchia. Doppietta dello Sci Club Claviere nella gara femminile: prima Sofia Maggiani Caminelli in 55”,89/100 e seconda la compagna di squadra Giorgia Guglielmino a 79/100, con Melissa Begnis dell’Equipe Beaulard terza ad 1”,04/100. Quarta e quinta Camilla Rigotti e Margherita Bianca Scialla dello Ski Team Sauze 2012 e a seguire nella top ten Vitto- ria Simonelli dello Sci Club Sestriere, Aurora Ferrero-Regis del Bardonecchia, Sara Vandoni e Francesca Sisto del Sestriere e Laura Armando del Claviere. In campo maschile Andrea Bruno dello Sci Club Claviere ha vinto con il tempo di 54”,66/100 e con 85/100 di vantaggio su Carlo Bertazzini del Borgata Sestriere. Terzo ad 1”,06/100 su Tommaso Ranieri del Nordovest SSD. Dal quarto al decimo posto in classifica troviamo Vittorio Cattoretti dello Sci Club Sestriere, Marco Paolo Boccetti del Borgata Sestriere, Edoardo Imperio del Sansicario Cesana, Edoardo Alberto Gallia del Borgata Sestriere, Leone Vitali e Umberto Bernardo Ferrara dell’Equipe Beaulard e infine Leonardo Franzero dello Sci Club Sestriere.