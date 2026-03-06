Una grande festa per l’hockey di Bra. È quella che è andata in scena ieri, giovedì 5 marzo 2026, al centro polifunzionale Giovanni Arpino. Nel corso della serata l’Amministrazione comunale, la Regione Piemonte e la Provincia di Cuneo hanno voluto conferire un riconoscimento ufficiale all’Hockey Femminile Lorenzoni, all’Hockey Club Bra e alla Scuola Hockey Inder Singh.

L’occasione è stata fornita dai prestigiosi traguardi raggiunti in questi mesi dalle squadre braidesi, ma è emerso in modo evidente la volontà di rimarcare e premiare un radicato movimento sportivo che nell’arco di un cinquantennio ha reso Bra la capitale italiana dell’hockey, arrivando a coinvolgere centinaia di giovani.

Sul palco, oltre al sindaco Fogliato e all’assessore Matera di Bra, l’assessore allo sport della Regione Piemonte Paolo Bongioanni, il consigliere provinciale Simone Manzone e il vicepresidente vicario della Federazione italiana hockey Pino Calonico.

(rb)