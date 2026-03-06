A La Morra il festival per l’acqua, il clima e l’ecoansia: arriva “Artemisia”

Il 14 e 15 marzo, al Centro Congressi “G. Morra” di Alba (CN), si svolgerà ARTEMISIA, il festival rivolto a tutta la cittadinanza, alle famiglie, agli insegnanti, agli studenti e ai bambini dedicato a acqua, cambiamento climatico ed ecoansia. Due giorni di talk scientifici, laboratori interattivi, spazi espositivi e teatro partecipativo per affrontare la crisi climatica in modo consapevole e proattivo, riducendo al contempo la propria impronta idrica.

ARTEMISIA nasce come evento conclusivo del progetto “Keep Calm and Save Water: azioni per ridurre l’impatto idrico e l’eco-ansia”, un percorso promosso da Source International con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, per supportare insegnanti e cittadini delle Langhe. Negli ultimi anni questo territorio – cuore agricolo del Piemonte – è stato duramente colpito da eventi climatici estremi, tra cui la siccità record del 2022. Attraverso formazioni per insegnanti e questo festival aperto alla cittadinanza, il progetto si propone di equipaggiare la comunità locale con conoscenze e competenze per agire in modo consapevole, rafforzando al contempo la rete territoriale di scuole, associazioni e realtà virtuose.

«Un festival sull’acqua oggi non è solo un evento culturale: è un atto politico nel senso più alto del termine. L’acqua è il primo bene comune che stiamo perdendo a livello locale e globale. L’ecoansia non è una malattia o una debolezza individuale: è una risposta sana e collettiva a un sistema che ci chiede di adattarci all’insostenibile. Parlarne insieme, attraverso la cultura, l’arte e la scienza, significa trasformare la paura in consapevolezza e la consapevolezza in azione e questo è, da sempre, il miglior modo per cambiare le cose!», è il commento di Flaviano Bianchini, direttore e fondatore di Source International.

IL PROGRAMMA:

Venerdì 14 marzo il programma si apre alle 15:00 con i saluti istituzionali di Source International e della Fondazione Compagnia di San Paolo, seguiti da un ciclo di talk: Silvia Fraterrigo Garofalo (Politecnico di Torino) esplorerà il mondo nascosto dell’acqua e il concetto di “acqua virtuale”; Daniel Tarozzi (Italia Che Cambia) parlerà di biofilia e di come il rapporto con la natura possa trasformare l’ecoansia in energia positiva; l’autore Matteo Innocenzi guiderà un dialogo sulle emozioni legate alla crisi climatica. In parallelo, i partecipanti potranno prendere parte a laboratori interattivi: “Gocce di scienza” per bambini e famiglie, laboratori sull’ecoansia con Veronica Battaglino (Centro Libenter), esperimenti sulle microplastiche con Silvia Galafassi (CNR) e momenti di networking per insegnanti e associazioni.

Sabato 15 marzo, il focus si sposta su clima, risorse idriche e stili di vita sostenibili. Il progetto IMPETUS verrà presentato da Source International come esempio di citizen science, mentre Evelina Carretto affronterà le sfide del lavoro e dell’ansia da futuro nelle nuove generazioni. Interventi scientifici sulle risorse idriche con Elisa Palazzi (UniTo) e suggerimenti pratici per un’alimentazione sostenibile con Alessia Amistà (UNISG/UniTo), completeranno il pomeriggio.

Durante la mattina si svolgeranno laboratori e attività a cura di Veronica Battaglino e Daniela Poma e Source International. Il festival si chiude con “Il battito della Terra”, spettacolo partecipativo di Kaleido’s Playback Theatre, in cui le storie e le emozioni del pubblico vengono trasformate in azione scenica, creando un’esperienza condivisa di ascolto e resilienza.

Durante le giornate saranno disponibili la mostra fotografica “Memorie alpine” e lo spazio associazioni e realtà locali, pensati come luoghi di esplorazione e incontro per il pubblico.

Il festival è a ingresso gratuito, il programma completo e dettagliato è consultabile a questo link.