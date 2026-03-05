Volley Savigliano, le news dal vivaio biancoblu: imprese sfiorate e importanti convocazioni

Il weekend a cavallo tra fine febbraio e inizio marzo è stato a ranghi ridotti per il settore giovanile del Volley Savigliano, ma condito da tante emozioni e qualche bellissima notizia.

Tre saviglianesi nel Club Italia allargato

Proprio durante il primo weekend di marzo, infatti, è arrivata una bellissima notizia per il vivaio saviglianese: la tripla convocazione di tre giovanissimi atleti per il collegiale del “Club Italia allargato”. I tre biancoblù, scelti insieme ad altri 15 talenti facenti parte del Club Piemonte, sono Geremia Mondino, Andrea La Corte e Nik Uka, tutti nati nel 2010. Gli allenamenti si svolgeranno da lunedì 9 a mercoledì 11 marzo al Villaggio azzurro di Granozzo con Monticello, in provincia di Novara.

Serie D

Il gruppo più “esperto” cede sul campo del forte Villanova Mondovì, ma giocando una prova che convince il tecnico Claudio Piovano: “Non posso che elogiare i miei ragazzi. Prima della partita ci eravamo detti di non cadere nelle eventuali provocazioni avversarie e così è stato. Eccezion fatta per il primo set, condizionato da un infortunio avversario totalmente fortuito che ci ha scossi, negli altri set abbiamo giocato alla pari con i primi della classe, dimostrando ancora una volta che volere è potere. Sono molto contento del rientro di Negro dopo oltre due mesi di stop. Per raggiungere l’obiettivo che si siamo prefissati bisogna crederci e noi lo stiamo facendo”.

Prossimo appuntamento sabato 7 marzo ore 18,30 Racconigi nel derby con la Giovanile Genola ’05.

Under 17

C’è grande rammarico in casa biancoblù per non essere riusciti a staccare il pass per la finalissima e l’accesso alla fase regionale, dopo due vere maratone in semifinale contro il Mercatò Alba.

Dopo il 3-2 patito all’andata, alla Grandacar serviva un’impresa, che riesce solo a metà. Vinti i primi due set, infatti, i saviglianesi subiscono la reazione dei langaroli, che si prendono il terzo, e poi giocano sottotono nel quarto e decisivo. Al tie-break, poi, sono ancora gli ospiti ad essere più incisivi, chiudendo i conti.

Dovevamo rimontare la sconfitta in gara uno la tensione era evidente ma dopo una partenza così così recuperiamo ad andiamo a vincere il primo set. Giochiamo sereni nel secondo e facciamo vedere delle ottime cose. 2 a 0 per noi

Domenica 8 marzo, quindi, è tempo di finale 3°-4° posto a Savigliano, dove alle 18.30 arriverà il Lab Travel Mercato Volley Farinei.

Under 13 (3×3)

Nell’ insolito sabato mattina a Castagnole delle Lanze alle ore 9,30 le formazioni saviglianesi sono state ospiti del Pgs Jolly Castagnole. Per loro, prestazioni soddisfacenti, nelle quali hanno dimostrato di riuscire a mantenere concentrazione e ordine di gioco portando a casa punti preziosi. “Un plauso al giovane coach che ha saputo sostituire egregiamente lo smart coach Boscolo, assente per un impegno lavorativo” – il commento della dirigenza.

I risultati del weekend del 28 febbraio-1 marzo

Serie D

Villanova Mondovì 3

Banca Crs Savigliano Rs Racconigi 0

(25-17 25-21 25-23)

Banca Crs Savigliano Rs Racconigi: Marassi, Mondino, Giordana, Negro, Bonannini, Fissolo, Gallo, La Corte, Caula, Giordana. Liberi: Iemma. Allenatore: Piovano. Dirigente: Capello.

Under 17

Grandacar Savigliano 2

Mercato Alba 3

(27-25 25-19 18-25 20-25 12-15)

Grandacar Savigliano: Marassi (K), Uka, Mondino, Cavallotto, Negro, Ruatta, La Corte, Abrate, Dichiera, Fissolo. Liberi: Ambrogio, Chiesa. Allenatori: Dimitri, Caula. Dirigente: Mondino.

U13 (3×3)

Falegnameria Caula- Pgs Jolly Bianco 3-0

Falegnameria Caula- Pgs Jolly Blu 3-0

Carrozzeria Longo- Pgs Jolly Bianco 3-0

Carrozzeria Longo- Pgs Jolly Blu 0-3

Falegnameria Caula: Piovano, Barbero, Milani, Moustadir

Carrozzeria Longo: Chiaramello, Scaglia, Sacco, Olivero, Giovenale

Coach: Gallo Davide