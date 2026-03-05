“Un Borgo di Cioccolato”, dolce legame tra saperi e tradizione

Per il ventiseiesimo anno consecutivo, Borgo San Dalmazzo si prepara a trasformarsi nella capitale del cioccolato artigianale con il ritorno di “Un Borgo di Cioccolato”, la manifestazione che nel 2026 conquista per la prima volta il prestigioso riconoscimento di Fiera Nazionale, conferito dalla Regione Piemonte. Un traguardo che premia un percorso di crescita costante e il lavoro sinergico di istituzioni, artigiani, volontari e realtà del territorio.

L’evento è stato presentato ufficialmente presso la sede dell’Atl del Cuneese, alla presenza delle autorità e dei partner coinvolti. A moderare l’incontro è stata Gabriella Giordano, presidente dell’Atl del Cuneese, che ha definito la rassegna «la più dolce del nostro territorio: un evento che esalta il sapere dei nostri artigiani e il sapore del cioccolato, con proposte che si fanno di anno in anno più ricche e interessanti per il pubblico».

A sottolineare l’importanza strategica della manifestazione è intervenuto l’assessore regionale Paolo Bongioanni che ha rimarcato: «Con il 40% della produzione nazionale, il cioccolato piemontese si conferma un asset economico fondamentale. Borgo San Dalmazzo ne celebra l’importanza ospitando la prima edizione a carattere nazionale, un titolo che rende merito all’impegno corale di istituzioni, artigiani e volontari. Mi congratulo con l’Amministrazione, la Camera di Commercio di Cuneo e tutti i partner per questo risultato: il gioco di squadra è stato la chiave del successo». Un riconoscimento che, nelle parole dell’Assessore, rappresenta solo l’inizio di un percorso destinato a consolidare l’evento come appuntamento imprescindibile nel panorama enogastronomico italiano, valorizzando il legame tra sapori e territorio, uno dei pilastri della promozione piemontese.

Sabato 7 e domenica 8 marzo sarà Palazzo Bertello ad aprire le porte a un weekend all’insegna della golosità, della creatività e della magia. L’edizione 2026 sarà dedicata al bicentenario della nascita di Carlo Collodi, autore de “Le avventure di Pinocchio”, grazie anche al supporto del Comune di Vernante, noto per i suoi murales ispirati al celebre burattino. Un connubio tra arte dolciaria e immaginazione che trasformerà il percorso espositivo in un viaggio nel mondo senza tempo di Pinocchio, tra sculture di cioccolato e installazioni tematiche.

«Un Borgo di Cioccolato è una tradizione che ci rende orgogliosi da 26 anni», ha sottolineato Roberta Robbione, sindaca di Borgo San Dalmazzo. «Questa manifestazione non è solo un appuntamento per gli amanti del cioccolato, ma un momento di aggregazione, cultura e promozione del nostro territorio. Celebriamo anche la capacità della nostra comunità di unire il territorio, esaltare l’arte, nutrire la tradizione nell’innovazione. Invito tutti a partecipare: sarà un weekend di dolcezza, magia e condivisione, che dimostra come Borgo San Dalmazzo sappia essere protagonista nel panorama culturale ed enogastronomico del Piemonte».

“Un Borgo di Cioccolato” è una manifestazione del Comune di Borgo San Dalmazzo, organizzata dall’Ente Fiera Fredda in collaborazione con Amici del Cioccolato e Confartigianato Imprese Cuneo, con il sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte, Fondazione Crc, Atl del Cuneese e numerosi partner del territorio.

«Il programma prevede un mix tra degustazioni, laboratori e spettacoli. L’inaugurazione ufficiale è in programma sabato 7 marzo alle 10.30 a Palazzo Bertello, in via Vittorio Veneto. Il calendario propone due giornate ricche di appuntamenti: stand di cioccolato e dolci artigianali con maestri cioccolatieri e istituti di formazione professionale; cooking show e laboratori per bambini dedicati ai segreti del cacao; mostra di pittura “Arte è vita”, incontro tra espressione artistica e gusto; concorso di opere in cioccolato a tema Pinocchio, in collaborazione con l’Associazione Amici del Cioccolato; un’area esterna con street food e mercatino dell’hobbistica a cura del Circolo Santelmo. Non mancheranno eventi nel centro storico tra musica, danza e degustazioni lungo “La via del cioccolato”» afferma Fabrizio Massa, presidente Ente Fiera Fredda.

Per info e prenotazioni: 328 136 5625

[email protected] – www.fierafredda.it