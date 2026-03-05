Coppa Piemonte Seconda/Terza Categoria – Benese, un piede in finale! Orange Cervere di misura sul Piobesi

Sono andate in scena mercoledì sera le gare valide per le semifinali di andata di Coppa Piemonte Seconda/Terza Categoria.
Mette un piede e mezzo in finale la Benese che spazza via il Carrù Magliano Alpi con un netto 3-0. I padroni di casa mettono a referto una gara di sostanza andando a segno con la doppietta di Delpiano e Milanesio. A 90’ dalla finalissima, dunque, la Benese si candida per un ruolo da grande protagonista.
Vittoria di misura, invece, per l’Orange Cervere che batte per 3-2 il Piobesi in una gara molto combattuta. Decisive le realizzazioni di Roccini, Masante e Fissore per i padroni di casa che rendono vana la doppietta ospite messa a segno da Fabio Ciravegna. Gara di ritorno, dunque, che si preannuncia decisamente interessante.
Coppa Piemonte Seconda/Terza Categoria – Semifinali Andata
Benese – Carrù Magliano Alpi 3-0
Orange Cervere – Piobesi 3-2