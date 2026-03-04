Medicina digitale per la prevenzione e la cura a Bossolasco

Dopo il successo del primo incontro dedicato a “Medicina digitale per la prevenzione e la cura” -organizzato in Alta Langa dal Rotary club di Alba, con il patrocinio della Regione Piemonte e dall’ASLCN2, sabato 28 febbraio a Lequio Berria – che ha visto una grande partecipazione dei lequiesi e degli abitanti dei comuni limitrofi, sabato 7 marzo l’iniziativa si ripeterà a Bossolasco (ore 10-16) e il 28 marzo a Cravanzana.

Il progetto, nato dai club genovesi nel 2022, coinvolge tutti club Rotary della provincia di Cuneo e si propone di portare gratuitamente nei territori decentrati servizi di prevenzione e di diagnosi precoce.

L’incontro di Lequio è stato sostenuto dall’Amministrazione comunale, con il sindaco Davide Adriano e l’assessora Alessandra Busca, dal dirigente scolastico Bruno Bruna che ha messo a disposizione i locali della scuola elementare, dal Comitato Macula, da A.L.I.Ce Prevenzione Ictus e dalla LILT.

Circa cinquanta persone hanno usufruito gratuitamente dei servizi proposti: analisi di base, triage, ecodoppler, screening con Oct per la maculopatia, controllo senologico e pediatrico. Ampio spazio è stato dedicato all’informazione e alla prevenzione: dagli incidenti domestici ai trasporti e alla “nanna sicura” per i più piccoli, fino alle manovre di disostruzione per neonati e bambini.

L’evento è stato reso possibile anche dalla generosa disponibilità dei soci rotariani e dei medici volontari – Alberto Molinatti, Ilaria Negro, Eleonora De Stefanis, Giulia La Valle, Daniela Alessi, Nicola Ernè, Annamaria Gianti, Beppe Artuffo, Manuela Busso, Dodo Bubbio, Ezio Porro– che hanno messo a disposizione tempo e competenze, oltre ai volontari delle varie associazioni coinvolte.

La presidente del Rotary club Alba, Piera Arata, ha espresso grande soddisfazione per la partecipazione e lo spirito di collaborazione tra i vari attori, sottolineando come la comunità ritenga importante la prevenzione, e della salute condivisa.

Sabato 7 marzo a Bossolasco, dalle ore 10 alle ore 16, in Corso Paolo della Valle 20, si ripeterà lo screening, con analisi, triage, ecodoppler (sopra i 55 anni, con la collaborazione di A.L.I.Ce Prevenzione Ictus), maculopatia (sopra i 60 anni o in presenza di diabete, con la collaborazione di Comitato Macula), controllo senologico (a cura della LILT), manovre di disostruzione e controllo pediatrico (Servizio di Pediatria).

Tutte le attività sono gratuite.

L’accettazione inizierà alle ore 9, per continuare con le analisi di base: glicemia e colesterolo (a digiuno), glicata, controllo pressione e proseguire con triage.

Le visite specialistiche devono essere prenotate presso [email protected] o al numero 0173 799009 (dalle ore 9 alle 12).

L’attività di prevenzione, a cura del SC SIAN del Dipartimento di Prevenzione dell’ASLCN2, si svolgerà dalle ore 10 alle 11 presso i locali della Scuola secondaria di primo grado, Piazza Caduti per la Patria, 1 e vedrà la dottoressa Gaia Gucciardi, dietista, tenere una relazione su “come comporre un pasto completo”, legata ad una sana alimentazione come promozione di un corretto stile di vita. L’incontro, gratuito, è aperto a tutta la cittadinanza e ai comuni limitrofi, particolarmente rivolto a studenti e genitori. È necessaria la prenotazione alla scuola secondaria di primo grado, via telefonica (0173 799020) o via mail ( [email protected] ).

L’incontro di “Medicina digitale per la prevenzione e la cura” promosso dal Rotary di Alba è sostenuto con entusiasmo dal Sindaco, Franco Grosso. Si ringrazia per la consueta disponibilità Bruno Bruna, dirigente scolastico della scuola secondaria di primo grado di Bossolasco per aver concesso i locali per l’attività di prevenzione.

Un’occasione concreta per avvicinare i cittadini al concetto di prevenzione, uno strumento efficace per intercettare precocemente eventuali problemi e promuovere corretti stili di vita. L’ultimo incontro avrà luogo a Cravanzana sabato 28 marzo.

