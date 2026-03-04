L’Étape Piemonte e L’Étape Mondovì: già superati i 1.600 iscritti

A poche settimane dall’apertura ufficiale delle iscrizioni, L’Étape Piemonte e L’Étape Mondovì registrano già un risultato significativo: sono oltre 1.600 gli iscritti dall’Italia e dall’estero alle due manifestazioni, confermando il forte richiamo del format ufficiale del Tour de France dedicato al ciclismo amatoriale. Un dato che testimonia l’interesse crescente verso L’Étape Italy e verso un progetto che nel 2026 mette al centro il territorio piemontese e una tradizione ciclistica autentica, radicata e riconosciuta a livello internazionale.

Il doppio appuntamento in provincia di Cuneo si conferma così uno dei poli più attrattivi del calendario delle granfondo 2026, grazie a una visione condivisa tra organizzazione, istituzioni locali e aziende partner, capace di coniugare sport, promozione turistica e valorizzazione del territorio in un modello strutturato.

Ed oltre le granfondo, anche le cicloturistiche diventano protagoniste di una iniziativa che mette al centro la passione prima ancora della prestazione. La cicloturistiche de L’Étape Piemonte e L’Étape Mondovì si inseriscono così in una visione più ampia, dove la bici diventa strumento per vivere il territorio con tempi diversi, senza l’assillo del cronometro ma con la stessa qualità organizzativa e lo stesso fascino della manifestazione ufficiale.

In questo modo, le manifestazioni ampliano il proprio pubblico e rafforzano il legame con il territorio, coinvolgendo famiglie, gruppi di amici e bambini. Le cicloturistiche diventano così un ponte tra sport e turismo, tra performance e piacere, contribuendo a costruire un evento che è insieme festa, viaggio e passione condivisa.

Iscrizioni Granfondo e Cicloturistiche: cosa è compreso ed agevolazioni speciali per le squadre

La quota di iscrizione per le due granfondo è la stessa, 50 euro, e comprende, in omaggio, anche la maglia ufficiale de L’Étape Italy, oltre ai ristori lungo il percorso, l’assistenza tecnica e il tradizionale pasta party finale. La sola maglia tecnica rappresenta già un valore significativo per i partecipanti.

La quota di partecipazione alle cicloturistiche è invece fissata a 25 euro e garantisce ai partecipanti gli stessi benefit della granfondo sopracitati.

Sono previste specifiche agevolazioni dedicate alle squadre, con l’obiettivo di valorizzarne la partecipazione e consentire ai team di vivere pienamente l’esperienza e l’atmosfera del Tour de France. I gruppi che raggiungeranno un numero minimo di iscritti potranno accedere a condizioni riservate e a servizi dedicati, pensati per rafforzare la visibilità e garantire il supporto organizzativo. Inoltre, per le squadre che prenderanno parte a entrambe le manifestazioni del circuito L’Étape Italy 2026 è previsto un riconoscimento speciale, a testimonianza dell’impegno e della continuità nel progetto.

Le convenzioni team sono attivabili tramite iscrizione collettiva con codici personalizzati, scrivendo a: [email protected]

Attiva anche la formula VIP, pensate per offrire un’esperienza di gara con comfort e vantaggi aggiuntivi

Per chi desidera vivere la manifestazione con servizi dedicati e attenzioni aggiuntive, è disponibile l’opzione VIP, pensata per offrire un’esperienza curata in ogni fase dell’evento. Per entrare pienamente nell’atmosfera L’Étape Italy, il pacchetto VIP include:

partenza in griglia VIP;

1 partecipazione alla Cena di Gala;

parcheggio riservato;

accesso alle aree VIP del villaggio Expo;

maglia ufficiale dell’evento.

Con due eventi, due territori iconici e il format ufficiale del Tour de France, L’Étape Italy 2026 si conferma un appuntamento di riferimento per il ciclismo amatoriale nazionale e internazionale.

Link iscrizioni: https://letapeitaly.it/iscriviti-ora/

20 settembre 2026 – L’Étape Mondovì: Monregalese e Alta Langa in un continuo sali e scendi da classica di fine stagione

Il percorso de L’Étape Mondovì attraverserà i tratti più iconici del Monregalese e dell’Alta Langa, tra salite panoramiche e continui sali e scendi immersi nella natura, perfetti per una gara di fine estate impegnativa ma spettacolare.

Due le novità: le salite dello Sbaranzo e degli Oberti, dove verrà assegnata la Maglia a Pois su un’ascesa di 1.800 metri con 160 metri di dislivello. Iconico anche il passaggio a Murazzano, sede del ristoro con i prodotti tipici delle Langhe.

L’Étape Mondovì – info percorso

GRANFONDO

Distanza: 110,5 km

Dislivello: 2.271 m

CICLOTURISTICA

Distanza: 60,3 km

Dislivello: 1,104 m

Sito web: www.letapemondovi.it

Le dichiarazioni

Flavio Borgna – EPT (Eventi – Persone – Territorio), società organizzatrice L’Étape Italy

“Il risultato raggiunto a poco più di un mese dall’apertura delle iscrizioni dimostra la solidità del progetto L’Étape Italy e la credibilità che stiamo costruendo sul territorio e tra gli appassionati di ciclismo. L’Étape Piemonte e L’Étape Mondovì sono due tasselli di una strategia più ampia che punta a consolidare un circuito di riferimento nel panorama delle granfondo italiane, mantenendo standard organizzativi elevati e un forte legame con il format ufficiale del Tour de France. Il nostro obiettivo è crescere in modo strutturato, attrarre sempre più partecipanti dall’Italia e dall’estero e generare un impatto positivo e duraturo sui territori che scelgono di condividere con noi questa visione.”