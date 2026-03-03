Basket C/M: Savigliano ko in Liguria

La Cogal Savigliano esce con le ossa rotte dalla trasferta in terra ligure: quella che sulla carta era una sfida meno proibitiva di quelle che anche poche settimane fa erano state brillantemente superate dalle Pantere, si è invece rivelata una trappola che ora rischia di ridimensionare l’entusiasmo costruito nell’ultimo mese in vista della sfida contro la capolista CUS Torino.

Al netto degli infortuni – Agbogan e Abrate a cui si aggiunto il nuovo arrivato Isaia – i saviglianesi sono stati in vantaggio fino al quarto periodo, non riuscendo mai però a dare continuità ai propri parziali. «Poi abbiamo finito le energie e le difficoltà che avevamo subito nei primi periodo in difesa si sono fatte veri e propri talloni d’Achille. Inoltre abbiamo smesso di fare canestro – spiega coach Siclari -. Dispiace perché probabilmente non sono stato in grado di trasmettere l’importanza che gare come queste, contro formazioni con un’altra classifica rispetto alla nostra, hanno nell’economia della stagione. Poi ovviamente i meriti sono anche dei nostri avversari a cui faccio i complimenti».

A parlare è anche il presidente Andrea Frandino: «Sabato ci siamo presentati con Agbogan e Abrate indisponibili e con un’Isaia fuori dopo un solo minuto, ma, oltre agli infortuni, abbiamo assistito ad una direzione di gara di difficile interpretazione da parte degli arbitri, che ha permesso a Vado di rimanere attaccati alla partita nonostante il nostro forcing. Nell’ultimo periodo abbiamo finito la benzina, mentre loro hanno giocato un’ottimo parziale rimontando e meritando la vittoria finale».

Ora serve resettare e tornare in campo per preparare la partita più importante di questa prima parte di stagione, il ritorno in casa contro CUS Torino. La palla a due è fissata per questo sabato sera, ore 21.15.

SERIE C INTERREGIONALE

AZIMUT VADO 75 – COGAL SAVIGLIANO 68

21-24, 16-18, 18-16, 20-10

Savigliano: Romerio 14, Bonatti 17, Origlia, Agbogan, Abrate, Isaia, Pulina 6, Inglese 19, Giorsino 2, Amateis 2, Molinario, Gioda 8. All.: Siclari

c.s.