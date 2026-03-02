Tra Mondovì e Vicoforte si torna a camminare e correre per l’autismo

Sabato 14 marzo torna “2 Passi per l’Autismo”, evento organizzato da Team Marguareis e Autismo Help Cuneo OdV che, anche quest’anno, prevede una corsa competitiva e una camminata solidale aperta a tutti. Grandi novità arrivano dal percorso che quest’anno travalica i confini del comune di Mondovì per arrivare fino a Vicoforte, percorrendo i sentieri del Landandè. L’iscrizione alla camminata, comprensiva di partecipazione al successivo “Street Party” e di shopper con le opere dell’artista Valentina Negro con all’interno il ricco kit gara (vedi sotto), ha un costo di 15 euro ed è gratuita per i bambini fino a 6 anni (senza “kit gara”). Inoltre ogni coppia di adulti che si iscriverà con un bambino fino a 6 anni, oltre all’iscrizione gratuita per il piccolo, avrà diritto a un buono acquisto per lo “Street Party”.

L’intero ricavato della giornata verrà devoluto al sostegno delle persone con autismo e delle loro famiglie. E’ possibile iscriversi alla camminata sul sito www.autismohelp.it o al link diretto https://forms.gle/wAvrr8T7rMkbpah56 , e alla corsa al link: https://www.wedosport.net/2-passi-per-l-autismo-urban-trail-2026/Iscrizioni. Per eventuali informazioni sull’evento inviare una e-mail all’indirizzo [email protected].

“Siamo entusiasti di riproporre quello che è ormai un classico del nostro territorio – commenta Gabriele Pascon, presidente di Team Marguareis – Quest’anno l’Urban Trail sarà ancora più suggestivo, immergendoci nella natura dei Sentieri del Landandè. È una sfida sportiva unica che unisce il fascino urbano alla bellezza del paesaggio, mantenendo sempre al centro il valore sociale che da sempre ci muove. Tuttavia è un ’edizione che porta con sé un’emozione particolare: è la prima senza Eralda Loser il cui esempio e la cui instancabile dedizione come presidente di Autismo Help restano impressi nella nostra memoria. Correre e camminare quest’anno sarà anche un modo per onorare il suo ricordo e continuare quel cammino di inclusione che lei ha tracciato con tanta passione”.



“Il legame con il Team Marguareis è per noi preziosissimo e ci permette di dare vita a un evento straordinario – aggiunge Erica Marabotto, presidente di Autismo Help Cuneo OdV. – Grazie alla nuova estensione del percorso verso Vicoforte, la nostra ‘camminata’ diventa un abbraccio ancora più grande al territorio e per questo ringraziamo di cuore il Comune di Mondovì, il Comune di Vicoforte e il Sentiero Landandè per l’ospitalità. Un grazie enorme anche all’Associazione 1 Papa Golf cb radio club Fossano per la presenza dei loro volontari e a tutti gli sponsor che anche quest’anno ci sostengono”.



L’evento, patrocinato da Asl Cn1, Provincia di Cuneo, Comune di Mondovì e Comune di Vicoforte, è reso possibile anche grazie al sostegno di Tipografia Mondino di Fossano. Lekkerland dei Fratelli Serra di Peveragno; Printissima stampa digitale di Piozzo; Idrocentro di Mondovì; Coop Liguria di Mondovicino; Balocco di Fossano; Gli Antichi Sapori di Nasi Mauro di Corsaglia; Costamatis Specialità Dolciarie di Fossano; Allemandi Pasta di Carrù; Cerrato Sport di Fossano; Farmacia Cumino di Fossano; Ottica Menestrelli di Fossano; Birra Alabuna di Villanova Mondovì; Cantina del Dolcetto di Dogliani; La Bottera di Riforano; FB Dolci Sugar Free di Frabosa Sottana; Ristorante Taverna Garibaldi di Mondovì Piazza.

Il contenuto del pacco gara della camminata solidale

Borsa cotone con stampa artistica

Polsiera portamonete Tipografia Mondino

Pasta COOP (500gr)

Lecca lecca Serra Lekkerland

Notebook copertina rigida (Serra Lekkerland)

Tè freddo San Benedetto (0,5 l)

Wafer Balocco vaniglia e fondente

Gadget ‘Autismo Help’ di Printissima

Magliette blu Landadè

Tartufi di cioccolato Costamatis

Paste meliga di Nasi

Buono Cerrato Sport Fossano

2 Buoni x StreetFood

Il contenuto del pacco gara dell’Urban Trail