Tennistavolo: il mantese Giacomo Izzo è Campione Italiano Under 19

Giacomo Izzo, atleta mantese, militante in A1 nella Virtus Servigliano (regione Marche), ha disputato, domenica primo marzo, a Terni, il Campionato Italiano Giovanile e nella sua categoria U19, si è laureato Campione d’Italia superando in finale per 3 a 1, il compagno di Nazionale Giovanile, Jacopo Cipriano (Muravera Tennistavolo); un travolgente percorso, perdendo solo due set, che lo ha portato a bissare il titolo Italiano già conquistato nel 2025.

Il titolo di oggi è il terzo consecutivo in singolare (2024 U17, 2025 e 2026 U19) e va a sommarsi a quello ottenuto nel 2022 nella categoria U15. Giacomo, prosegue il suo percorso formativo pongistico presso il Centro di Preparazione Olimpica di Terni, alternando periodi di stage all’estero oltre a partecipare alle tappe del circuito della Federazione Mondiale del Tennistavolo (WTT).

M.I.