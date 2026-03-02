In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Museo della Magia di Cherasco organizza per domenica 8 marzo una giornata interamente dedicata alla magia, all’illusione e al divertimento per tutte le età.
Per celebrare questa ricorrenza speciale, tutte le donne che visiteranno il museo nella giornata dell’8 marzo riceveranno un omaggio speciale.
La magia sarà protagonista dal mattino alla sera, con un ricco programma di spettacoli e intrattenimenti:
- Intrattenimento magico al mattino con Don Silvio Mantelli, in arte Mago Sales, che accompagnerà i visitatori in un affascinante viaggio nel mondo della magia e dell’incanto.
- Grande spettacolo alle ore 16.00, con i maghi
Marco Aimone, Mister Kappa e Poly, protagonisti di uno show di magia e illusione pensato per stupire adulti e bambini.
Nel pomeriggio è inoltre previsto un laboratorio didattico di magia per bambini, della durata di 30 minuti, durante il quale i partecipanti impareranno semplici trucchi per diventare piccoli maghi.
Il costo del laboratorio è di 5 euro, kit magico incluso.
Una giornata speciale all’insegna dello stupore, della creatività e della magia, per festeggiare l’8 marzo in modo originale e coinvolgente.
Informazioni utili
Museo della Magia di Cherasco
Indirizzo: Via Cavour 35, Cherasco (CN)
Orari di apertura:
- Sabato: 15.00 – 18.30
- Domenica e festivi: 10.00 – 13.00 / 14.30 – 18.30
Sito web: www.museodellamagia.it