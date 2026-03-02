Il Comune di Racconigi premiato per Spazzamondo: raccolti 150 kg di rifiuti

Nella giornata di venerdì 27 febbraio al Rondò dei Talenti a Cuneo la Fondazione CRC ha premiato i Comuni che sono riusciti a coinvolgere il maggior numero di cittadini nell’edizione 2025 di Spazzamondo, contribuendo alla cura e alla pulizia del territorio. Tra i vincitori era presente anche il Comune di Racconigi, rappresentato dal consigliere con delega all’ambiente Enrico Mariano: i racconigesi coinvolti nell’iniziativa nel 2025 sono stati ben 258, con 150 kg di rifiuti raccolti.

Il premio è stato un decespugliatore, strumento che sarà molto utile per tagliare l’erba alta e per la cura delle aree verdi della città.

All’evento erano presenti il presidente della Fondazione CRC Mauro Gola, il vicepresidente Anci Piemonte Sannazzaro, la presidente nazionale Piccoli Comuni d’Italia Franca Biglio e Roberto Gagna, Presidente del Coordinamento Provinciale della Protezione Civile di Cuneo.

Spazzamondo è la più grande campagna collettiva di raccolta rifiuti in provincia di Cuneo che coinvolge Comuni, cittadini, associazioni e aziende del territorio per manifestare il proprio impegno a prendersi cura dell’ambiente. Nelle cinque edizioni della manifestazione sono stati coinvolti più di 190 Comuni, oltre 90 mila cittadini e sono stati raccolti più di 140 mila tonnellate di rifiuti.

“Ringrazio tutti i cittadini che hanno partecipato, le scuole e il nostro Ufficio Ambiente per questo bel risultato, che dimostra quanto la comunità racconigese tenga alla cura del proprio territorio e sia pronta a fare la propria parte -commenta il consigliere con delega all’ambiente Enrico Mariano- Invito tutti, fin da ora, a prendere parte alla nuova edizione, che si terrà il 23 maggio all’interno del Festival dell’Ambiente: spero di vedere altrettanta energia e entusiasmo per continuare a rendere la nostra città più pulita e vivibile.”

