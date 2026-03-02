Fondo: Edoardo Forneris vince la 30 km della Granfondo Val Casies

La Val Casies ha regalato emozioni intense con le gare a skating da 30 e 42 km, che hanno visto protagonisti atleti del panorama nazionale di sci di fondo. Nella 30 km, il successo è andato al piemontese Edoardo Forneris del CS Esercito, che ha regolato in volata i diretti avversari chiudendo in 1:04’01.0, con un margine di soli 0.3 secondi su Giacomo Gabrielli e 0.7 su Alessio Romano (CS Carabinieri).

Forneris si è detto soddisfatto della prima vittoria alla GF Val Casies: “La gara è sempre molto movimentata alla partenza. Nei primi 15 km ho faticato un po’, poi sono riuscito a prendere bene i rifornimenti e ho recuperato inserendomi nel gruppetto di quattro fino al traguardo, dove sono riuscito ad avere la meglio in volata”. Buona prova anche per Giacomo Barale (CS Esercito), 11° a +1’30.3, mentre Leonardo Brondello (Valle Stura) ha chiuso 22° e Gabriele Norbiato (Entracque Alpi Marittime) 36°. Al femminile, successo

di Emma Schwitzer (CS Carabinieri) nonostante un labbro ferito durante un rifornimento.

La portacolori dell’Arma ha regolato al photofinish Lucia Delfino (SC Valle Stura), mentre sul terzo gradino del podio è salita Lucia Isonni (CS Esercito) con +1’27”. Giulia Ronchail (Nordico Pragelato) ha chiuso 30ª. La 42 km, valida come tappa di Coppa Italia Rode, ha offerto un’altra prova spettacolare. Dopo il passaggio da Santa Maddalena, Giovanni Ticcò e Lorenzo Romano hanno imposto il ritmo, con Ticcò che ha avuto la meglio su Romano e su Salvadori, giungendo primo al traguardo. Per il poliziotto trentino classe 2000 si tratta di un doppio successo: vittoria della 42 km e della tappa di Coppa Italia.

Al femminile, la friulana Martina Di Centa (CS Carabinieri) ha avuto la meglio sulla sudtirolese Julia Kuen (Team Futura) in una volata finale spettacolare, dopo aver recuperato terreno su Elisa Gallo (FFGG), inizialmente in testa nei primi km.

c.s.