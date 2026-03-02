Biathlon – Mondiali Youth: Luna Forneris è 17ª nell’individuale di Arber

La slovacca Michaela Strakova si impone con ampio margine nell’Individuale femminile dei Mondiali Youth in corso ad Arber, Germania. Secondo posto per la norvegese Hanna Voelstad, terza piazza per l’ucraina Viktoriia Kvhostenko. La diciottenne di Banska Bystrica conquista il primo successo stagionale in ambito internazionale, recuperando da un errore commesso nella prima serie con un’ottima prestazione sugli sci, che le è valsa anche il primo tempo nel Course Total Time, ma soprattutto trovando 3 zeri nelle seguenti tre serie di tiro.

È stata lotta serrata con la norvegese Voelstad, che era in testa alla corsa fino all’ingresso del quarto poligono con gli stessi errori della slovacca, ma che poi ha mancato 2 bersagli nell’ultima serie, che si sono rivelati decisivi per l’assegnazione della vittoria finale. Infatti, la diciassettenne norvegese ha fatto segnare un tempo sugli sci di appena 1 secondo più lento di quello della slovacca,guadagnando su di lei oltre 30 secondi nel tempo complessivo di rilascio dei colpi, ma quel minuto e mezzo perso a causa dei due errori nel secondo tiro in piedi la relegano al posto d’onore.

Terzo posto per l’ucraina Khvostenko, che commette anche lei un solo errore, nel corso della seconda serie, ma ciononostante riesce a conquistare la medaglia di bronzo battendo Giovanna Nicolussi, tedesca ma di chiare origini italiane (nonno paterno trentino) che è la prima delle sole due atlete in gara a concludere con tutti i 20 bersagli colpiti. In quinta e sesta posizione le svedesi Emma Larsson e Lydia Hagg Everby; su quest’ultima, in particolare, gravano 30 secondi di penalità per essere partita al di fuori della finestra di tempo consentita dal regolamento.

Per quanto riguarda le italiane al via, delle quali tre piemontesi, la migliore è la cuneese Luna Forneris, che con 2 bersagli mancati nelle 2 serie centrali di tiro e difendendosi sugli sci conclude al 17° posto. Più in difficoltà le altre azzurre: Matilde Giordano chiude in 37° posizione con un tempo analogo sugli sci rispetto a quello di Forneris, ma gravano sul risultato finale 5 bersagli mancati al tiro.

Maddalena Ballan chiude in 55° posizione con 2 bersagli mancati, sfavorita da un pettorale di partenza molto alto e condizioni di neve complicate trovate lungo il tracciato. Infine, Magalì Miraglio Mellano conclude in 73° posizione con 7 errori complessivi al tiro.