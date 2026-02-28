Serie D: il Saluzzo in casa contro la Cairese per dare continuità. Varese-Vado da dentro-fuori

Nel primo weekend di marzo va in scena la 26° giornata del Girone A di Serie D.

Partendo dal Saluzzo, ritrova le mura amiche del “Damiano”, arriva la Cairese, formazione sempre ostica: nell’ultima giornata ha ritrovato la sconfitta dopo una serie quasi “infinita” di risultati utili consecutivi. I ragazzi di Cacciatore sono chiamati a dare continuità al risultato di Valenza.

La nuova capolista Ligorna riceve il Gozzano, con i piemontesi a ridosso della zona salvezza. Il Vado è costretto ad inseguire, in un big match difficile in casa del Varese; gara da dentro-fuori per entrambe, il Vado deve vincere per non mollare il sogno promozione, mentre i varesini per non mollare la zona playoff. L’unico anticipo di giornata è del Sestri Levante, “derby del Levante” al “Sivori” contro la Lavagnese, eccezionalmente sabato sera alle ore 20:30. Trasferta ostica per il Chisola, al “Ciccione” di Imperia i torinesi cercano restare aggrappati ai “Corsari”. Anche l’Imperia può ancora sperare di rientrare nella corsa playoff con una vittoria. L’ultima piazza per il post-season è occupata dalla Biellese, in trasferta contro il Derthona, in trend negativo con solo una vittoria nelle ultime cinque.

Occhi puntati su Sanremo, non solo per il Festival della Musica Italiana, ma anche per la Sanremese. Nel match casalingo contro l’Asti, i matuziani ospitano al “Comunale” di Sanremo tre leggende del calcio internazionale: Claude Makélélé, Ludovic Giuly e Mustapha Hadji. Con questa cornice prestigiosa, i liguri sognano i playoff. A chiudere due scontri salvezza: la Valenzana Mado in scena in casa del Club Milano spera di mantenere le zone di salvezza; match delicato anche in Liguria, Celle Varazze-NovaRomentin può riaprire le speranze di entrambe.