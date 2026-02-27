Servizio Civile Universale 2026: 71 posti nelle sedi interne e associate con il Consorzio Monviso Solidale

Pubblicato il nuovo bando relativo al Servizio Civile Universale 2026: disponibili 71 posti nelle sedi interne e associate con il Consorzio Monviso Solidale
Il Servizio Civile Universale si conferma un’opportunità strategica per la crescita personale e professionale dei giovani. Rappresenta un investimento sul futuro: un anno dedicato a sviluppare una solida coscienza civica e la consapevolezza che il benessere individuale è strettamente legato a quello della comunità. Incentivare la partecipazione alla vita pubblica e l’interesse per la collettività è il modo migliore per garantire un futuro sostenibile al nostro Paese.
Il programma – presentato al Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile – si chiama Costruttori di speranza ed è stato progettato in collaborazione con gli enti E.N.D.O.F.A.P Liguria, Consorzio P.A.R.S.I.F.A.L e Cottolengo Torino.
Si realizza attraverso la finalità generale di promuovere la crescita personale dei giovani Volontari di Servizio Civile, rendendoli protagonisti nella realizzazione di interventi individuali e nella partecipazione alle attività aggregative rivolte a specifiche componenti della popolazione, sia essa o meno in condizione di fragilità.
L’utenza sarà rappresentata da minori, adolescenti, disabili, anziani, stranieri, famiglie.
Il contributo che porteranno gli OV si espleterà sia attraverso il lavoro di ‘cura’ e accompagnamento delle persone che incontreranno, sia maturando la capacità di lavorare in équipe, facendoli partecipare alle riunioni degli operatori e alle riunioni interprofessionali tra servizi e negli incontri con le associazioni del Terzo settore del territorio.
I bisogni principali a cui si tende a rispondere con i progetti di Servizio Civile sono: a) ridurre le barriere sociali, culturali e strumentali che limitano le possibilità delle categorie più vulnerabili della popolazione (minori e adolescenti, persone anziane e con disabilità, famiglie e stranieri) di partecipare pienamente alla vita sociale, culturale, politica ed economica del Paese; b) aumentare l’accesso ai servizi culturali, educativi, sociali e sanitari, pubblici e privati; c) offrire opportunità per fare comunità attraverso il tempo libero, l’educazione, l’amicizia, la cultura e lo sport.
Inclusione sociale e appartenenza alla comunità non sono caratterizzati solo da scuola, lavoro e sanità: per vivere pienamente la vita della propria comunità sono infatti altrettanto importanti le relazioni, le amicizie, il tempo libero, la cultura, lo sport, l’arte e gli spazi aggregativi, a maggior ragione per le categorie più a rischio a cui si rivolge il programma.
Ore di impegno
25 ore settimanali per 12 mesi, con un rimborso spese mensile di € 519,47
Cosa offre il SCU all’interno dell’esperienza al CMS?
aiuto e sostegno nell’iscrizione al servizio;
42 ore di formazione generale (tra cui Sicurezza e Pronto soccorso);
71 ore di formazione specifica;
periodo di tutoraggio per l’ingresso nel mondo del lavoro;
certificazione delle competenze;
vitto in caso di orario continuato nella giornata;
nelle sedi di Ostana (Comune e Viso a Viso) vitto e alloggio per tutta la durata del servizio;
monitoraggio iniziale, intermedio e finale;
20 giorni di permesso ferie;
15 giorni di mutua retribuita;
infortunio retribuito;
permessi speciali per lo studio, la donazione del sangue, L. 104.
Come iscriversi?
L’iscrizione può essere fatta esclusivamente on-line (accedendo con SPID o CIE) collegandosi al sito https://domandaonline.serviziocivile.it.
Scadenza del bando: 8 aprile 2026 alle ore 14
I progetti presentati e le sedi dove i ragazzi si possono iscrivere sono:
Progetto OPEN THE DOORS: gli Operatori Volontari sono inseriti in strutture residenziali e centri diurni; avranno modo di interagire con anziani e persone con disabilità.
Sedi:
Centro Diurno per persone con disabilità di Savigliano – Eta Beta
Centro Diurno per persone con disabilità di Saluzzo – Il Mosaico
Centro Diurno per persone con disabilità di Fossano – Le Nuvole
Fondazione casa di Riposo di Paesana
Residenza Tapparelli di Saluzzo
Casa di Riposo Regina della pace di Scarnafigi
Associazione A.S.HA.S di Savigliano
Fondazione casa di Riposo don Rolle
Progetto LEGAMI VISIBILI: gli Operatori Volontari sono inseriti nei servizi di Assistenza Domiciliare e nelle Unità Minime Locali o in Comune o Fondazioni di Comunità, dove avranno modo di interagire con anziani e persone con disabilità presso le loro abitazioni, fornendo un sostegno concreto alle persone fragili.
Sedi:
Unità Minima Locale di Paesana
Unità Minima Locale di Racconigi
Unità Minima Locale di Venasca
Unità Minima Locale di Verzuolo
Assistenza Domiciliare di Saluzzo
Assistenza Domiciliare di Savigliano
Assistenza Domiciliare di Fossano
Comune di Villanova Solaro
Comune di Racconigi – Area Servizi alla persona
Fondazione NoiAltri – Fossano
S.O.M.S – Fossano
Progetto FUTURI POSSIBILI: gli Operatori Volontari sono inseriti nei servizi di Educativa Territoriale e nei Servizi Sociali di Base, scuole materne, comunità residenziali genitore-bambino, Comuni, doposcuola, Condomini Sociali; avranno modo di interagire con bambini e ragazzi anche in condizione di fragilità.
Sedi:
Educativa Territoriale Saluzzo
Educativa Territoriale Savigliano
Educativa Territoriale Fossano
Servizio Sociale di base Fossano
Servizio Sociale di base Savigliano
Unità Minima Locale di Trinità
Unità Minima Locale di Cavallermaggiore
Comune di Bene Vagienna
Comune di Murello
Comune di Venasca
Comune di Racconigi – Asilo Nido
Comune di Cardè
Associazione l’Arcipelago – Doposcuola – Fossano
Associazione l’Arcipelago – Condominio sociale Nova Corte – Fossano
Oasi Giovani – Baby parking – Savigliano
Oasi Giovani – Comunità genitore bambino – Savigliano
Oasi giovani – Micronido – Savigliano
Oasi Giovani – Doposcuola Elementari – Savigliano
Oasi Giovani – Doposcuola Medie – Savigliano
Asilo Borrone – Cavallermaggiore
Scuola Materna Salice – Fossano
Progetto IMMAGINA: gli Operatori Volontari avranno modo di interagire con la comunità territoriale direttamente nei Comuni, in biblioteca, in progetti di sviluppo dell’educazione e della promozione culturale, in scuole materne.
Sedi:
Comune di Caramagna Piemonte
Comune di Costigliole Saluzzo
Comune di Genola
Comune di Revello
Comune di Salmour
Comune di Racconigi – Biblioteca
Comune di Paesana
Comune di Lagnasco
Comune di Rifreddo
Comune di Polonghera
Comune di Brossasco
Asilo Infantile di Torre S. Giorgio
Asilo infantile di Manta
Progetto S-MUOVITI!: gli Operatori Volontari sono inseriti in Comuni di montagna, centri aggregativi per giovani, Servizi Sociali di Base in piccoli Comuni in progetti di sviluppo dell’educazione con i bambini e i giovani e della promozione culturale. Nelle sedi di Ostana (Comune e Viso a Viso) garantiti vitto e alloggio per tutta la durata del servizio.
Sedi:
Unità minima Locale di Barge
Unità Minima Locale di Moretta
Comune di Racconigi – Centro giovani ex GIL
Comune di Ostana
Società Cooperativa Viso a Viso di Ostana
In caso di richiesta di ulteriori informazioni e per un aiuto nell’iscrizione contattare:
Ufficio Servizio Civile del Consorzio Monviso Solidale
Cristina Paschetta (0172 698624 – cell. 351 3441280)
Mail: [email protected]
IG: monvisosolidale
IG: monvisosolidale_scu
FB: Consorzio Monviso Solidale