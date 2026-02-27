Servizio Civile Universale 2026: 71 posti nelle sedi interne e associate con il Consorzio Monviso Solidale

Pubblicato il nuovo bando relativo al Servizio Civile Universale 2026: disponibili 71 posti nelle sedi interne e associate con il Consorzio Monviso Solidale

Il Servizio Civile Universale si conferma un’opportunità strategica per la crescita personale e professionale dei giovani. Rappresenta un investimento sul futuro: un anno dedicato a sviluppare una solida coscienza civica e la consapevolezza che il benessere individuale è strettamente legato a quello della comunità. Incentivare la partecipazione alla vita pubblica e l’interesse per la collettività è il modo migliore per garantire un futuro sostenibile al nostro Paese.

Il programma – presentato al Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile – si chiama Costruttori di speranza ed è stato progettato in collaborazione con gli enti E.N.D.O.F.A.P Liguria, Consorzio P.A.R.S.I.F.A.L e Cottolengo Torino.

Si realizza attraverso la finalità generale di promuovere la crescita personale dei giovani Volontari di Servizio Civile, rendendoli protagonisti nella realizzazione di interventi individuali e nella partecipazione alle attività aggregative rivolte a specifiche componenti della popolazione, sia essa o meno in condizione di fragilità.

L’utenza sarà rappresentata da minori, adolescenti, disabili, anziani, stranieri, famiglie.

Il contributo che porteranno gli OV si espleterà sia attraverso il lavoro di ‘cura’ e accompagnamento delle persone che incontreranno, sia maturando la capacità di lavorare in équipe, facendoli partecipare alle riunioni degli operatori e alle riunioni interprofessionali tra servizi e negli incontri con le associazioni del Terzo settore del territorio.

I bisogni principali a cui si tende a rispondere con i progetti di Servizio Civile sono: a) ridurre le barriere sociali, culturali e strumentali che limitano le possibilità delle categorie più vulnerabili della popolazione (minori e adolescenti, persone anziane e con disabilità, famiglie e stranieri) di partecipare pienamente alla vita sociale, culturale, politica ed economica del Paese; b) aumentare l’accesso ai servizi culturali, educativi, sociali e sanitari, pubblici e privati; c) offrire opportunità per fare comunità attraverso il tempo libero, l’educazione, l’amicizia, la cultura e lo sport.

Inclusione sociale e appartenenza alla comunità non sono caratterizzati solo da scuola, lavoro e sanità: per vivere pienamente la vita della propria comunità sono infatti altrettanto importanti le relazioni, le amicizie, il tempo libero, la cultura, lo sport, l’arte e gli spazi aggregativi, a maggior ragione per le categorie più a rischio a cui si rivolge il programma.

Ore di impegno

25 ore settimanali per 12 mesi, con un rimborso spese mensile di € 519,47

Cosa offre il SCU all’interno dell’esperienza al CMS?

aiuto e sostegno nell’iscrizione al servizio;

42 ore di formazione generale (tra cui Sicurezza e Pronto soccorso);

71 ore di formazione specifica;

periodo di tutoraggio per l’ingresso nel mondo del lavoro;

certificazione delle competenze;

vitto in caso di orario continuato nella giornata;

nelle sedi di Ostana (Comune e Viso a Viso) vitto e alloggio per tutta la durata del servizio;

monitoraggio iniziale, intermedio e finale;

20 giorni di permesso ferie;

15 giorni di mutua retribuita;

infortunio retribuito;

permessi speciali per lo studio, la donazione del sangue, L. 104.

Come iscriversi?

L’iscrizione può essere fatta esclusivamente on-line (accedendo con SPID o CIE) collegandosi al sito https://domandaonline.serviziocivile.it.

Scadenza del bando: 8 aprile 2026 alle ore 14

I progetti presentati e le sedi dove i ragazzi si possono iscrivere sono:

Progetto OPEN THE DOORS: gli Operatori Volontari sono inseriti in strutture residenziali e centri diurni; avranno modo di interagire con anziani e persone con disabilità.

Sedi:

Centro Diurno per persone con disabilità di Savigliano – Eta Beta

Centro Diurno per persone con disabilità di Saluzzo – Il Mosaico

Centro Diurno per persone con disabilità di Fossano – Le Nuvole

Fondazione casa di Riposo di Paesana

Residenza Tapparelli di Saluzzo

Casa di Riposo Regina della pace di Scarnafigi

Associazione A.S.HA.S di Savigliano

Fondazione casa di Riposo don Rolle

Progetto LEGAMI VISIBILI: gli Operatori Volontari sono inseriti nei servizi di Assistenza Domiciliare e nelle Unità Minime Locali o in Comune o Fondazioni di Comunità, dove avranno modo di interagire con anziani e persone con disabilità presso le loro abitazioni, fornendo un sostegno concreto alle persone fragili.

Sedi:

Unità Minima Locale di Paesana

Unità Minima Locale di Racconigi

Unità Minima Locale di Venasca

Unità Minima Locale di Verzuolo

Assistenza Domiciliare di Saluzzo

Assistenza Domiciliare di Savigliano

Assistenza Domiciliare di Fossano

Comune di Villanova Solaro

Comune di Racconigi – Area Servizi alla persona

Fondazione NoiAltri – Fossano

S.O.M.S – Fossano

Progetto FUTURI POSSIBILI: gli Operatori Volontari sono inseriti nei servizi di Educativa Territoriale e nei Servizi Sociali di Base, scuole materne, comunità residenziali genitore-bambino, Comuni, doposcuola, Condomini Sociali; avranno modo di interagire con bambini e ragazzi anche in condizione di fragilità.

Sedi:

Educativa Territoriale Saluzzo

Educativa Territoriale Savigliano

Educativa Territoriale Fossano

Servizio Sociale di base Fossano

Servizio Sociale di base Savigliano

Unità Minima Locale di Trinità

Unità Minima Locale di Cavallermaggiore

Comune di Bene Vagienna

Comune di Murello

Comune di Venasca

Comune di Racconigi – Asilo Nido

Comune di Cardè

Associazione l’Arcipelago – Doposcuola – Fossano

Associazione l’Arcipelago – Condominio sociale Nova Corte – Fossano

Oasi Giovani – Baby parking – Savigliano

Oasi Giovani – Comunità genitore bambino – Savigliano

Oasi giovani – Micronido – Savigliano

Oasi Giovani – Doposcuola Elementari – Savigliano

Oasi Giovani – Doposcuola Medie – Savigliano

Asilo Borrone – Cavallermaggiore

Scuola Materna Salice – Fossano

Progetto IMMAGINA: gli Operatori Volontari avranno modo di interagire con la comunità territoriale direttamente nei Comuni, in biblioteca, in progetti di sviluppo dell’educazione e della promozione culturale, in scuole materne.

Sedi:

Comune di Caramagna Piemonte

Comune di Costigliole Saluzzo

Comune di Genola

Comune di Revello

Comune di Salmour

Comune di Racconigi – Biblioteca

Comune di Paesana

Comune di Lagnasco

Comune di Rifreddo

Comune di Polonghera

Comune di Brossasco

Asilo Infantile di Torre S. Giorgio

Asilo infantile di Manta

Progetto S-MUOVITI!: gli Operatori Volontari sono inseriti in Comuni di montagna, centri aggregativi per giovani, Servizi Sociali di Base in piccoli Comuni in progetti di sviluppo dell’educazione con i bambini e i giovani e della promozione culturale. Nelle sedi di Ostana (Comune e Viso a Viso) garantiti vitto e alloggio per tutta la durata del servizio.

Sedi:

Unità minima Locale di Barge

Unità Minima Locale di Moretta

Comune di Racconigi – Centro giovani ex GIL

Comune di Ostana

Società Cooperativa Viso a Viso di Ostana

In caso di richiesta di ulteriori informazioni e per un aiuto nell’iscrizione contattare:

Ufficio Servizio Civile del Consorzio Monviso Solidale

Cristina Paschetta (0172 698624 – cell. 351 3441280)

Mail: [email protected]

IG: monvisosolidale

IG: monvisosolidale_scu

FB: Consorzio Monviso Solidale

www.monviso.it/pagina/162/Servizio-Civile-Universale