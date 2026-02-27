A Saluzzo torna il Terres Monviso Outdoor Festival: tre giorni tra montagna, sport e turismo sostenibile

Da venerdì 13 a domenica 15 marzo, a Saluzzo, torna il Terres Monviso Outdoor Festival, l’evento che trasforma gli spazi de Il Quartiere (piazza Montebello, 1 – ex caserma Musso) in un laboratorio esperienziale dedicato alla montagna, al turismo sostenibile e alle discipline outdoor. Giunto alla sua V edizione, Terres Monviso Outdoor Festival 2026 mette in calendario oltre 50 proposte per le scuole con 1.500 studenti prenotati e 30 appuntamenti aperti al pubblico nel corso delle tre giornate di salone. Saranno presenti 60 stand, 6 cucine e 7 “Porte di Valle” per conoscere le vallate che circondano il Monviso.

Diverse le conferme per il 2026: torna lo “Street Boulder Festival” (sabato 14 marzo ore 9), con percorsi di arrampicata sui muri della città; riecco la sfida “Tra le antiche mura” (sabato 14 marzo ore 15.30), corsa per runners e podisti per le vie del centro firmata Atletica Saluzzo; tra le novità la nuova “Terres Monviso Gravel” (domenica 15 marzo ore 8.30), percorso di 67 km nel cuore della pianura saluzzese per gustare e conoscere il territorio a passo di bicicletta. Non manca un’anteprima del Festival: da lunedì 9 a giovedì 12 marzo, sono in programma quattro serate tra cinema, docufilm, racconti e mostre. Terres Monviso Outdoor Festival è un evento promosso da Terres Monviso e Compagnia & Rete del Buon Cammino. Per maggiori informazioni e per scoprire il programma del festival visionare il sito internet www.visit.terresmonviso.eu/terres-monviso-outdoor-festival.

“L’obiettivo di Terres Monviso Outdoor Festival è far conoscere un territorio, raccontare un progetto per costruire una destinazione turistica riconosciuta e guardare avanti attraverso il confronto – sottolineano gli organizzatori -. Non importa a chi ci si rivolge, che sia per gli appassionati della montagna autentica o per chi invece la montagna sta imparando a scoprirla: il Festival è il posto giusto per tutti gli amanti dell’outdoor. Dedicato a famiglie, a studenti, al pubblico del turismo slow, agli sport invernali ed estivi che caratterizzano la regione, sarà un momento di vetrina per i protagonisti economici della montagna e per le nuove sensibilità che la vivono: punti di accoglienza, attività ricettive e professionali”.

L’ANTEPRIMA

Terres Monviso Outdoor Festival vivrà un’anteprima di 4 serate: lunedì 9 marzo alle 21, presso la sala conferenze de Il Quartiere, Marco Galliano con Paolo Cilli racconterà in un docufilm la sua avventura solidale in bicicletta: un viaggio dalla foce del Po fino al Monviso, seguendo il corso del fiume (ingresso libero con prenotazione su Eventbrite). Martedì 10 marzo alle 21, presso la sala conferenze de Il Quartiere, è in programma “Dentro la 100MM”, due modi di vivere e vedere la 100 Miglia del Monviso, manifestazione di trail running che si tiene ogni anno nel territorio delle Terre del Monviso, raccontata con un documentario dai runners Luca Dalmasso (con Acqua Eva) e Andrea Barra. Mercoledì 11 marzo alle 21, presso il Monastero della Stella (p.zza Trinità, 4), serata amarcord con “Atletica Sanfront, 50 anni di storia” (prenotazioni presso Atletica Sanfront).

Giovedì 12 marzo alle 21, presso la sala conferenze de Il Quartiere, proiezione di “Energia Vitale”, in collaborazione con Vibram. Il film racconta la storia di Vitale Bramani, alpinista e innovatore che nel 1937 diede vita a una rivoluzione destinata a cambiare per sempre il mondo dell’alpinismo con la creazione della prima suola in gomma per scarponi da montagna, la celebre Vibram Carrarmato (ingresso libero con prenotazione su Eventbrite).

Negli stessi giorni saranno inoltre visitabili le mostre “30 anni di Buon Cammino” a cura della Compagnia & Rete del Buon Camminoe “Nel mondo fluttuante”, con foto di Ghigo Delfiume lungo il corso del Po, dalle aree naturali protette del Monviso ai confini del Piemonte.

GLI EVENTI CLOU

Venerdì 13 marzo dalle ore 8 il primo momento clou del festival sarà “Didattiland”, giornata di formazione e informazione per le scuole che gode del patrocinio dell’Ufficio Scolastico Provinciale – Ambito territoriale di Cuneo; presso il Quartiere circa 1.500 studenti, dall’infanzia alla secondaria di secondo grado, potranno godere di un’attività di Outdoor Education con prove di arrampicata, pesca, bike, orienteering, protezione civile, guide alpine & Cai, upcycling, montagnaterapia e tanto altro. Seguiranno due speech dedicati al tema della disabilità che vedranno protagonisti un padre e un figlio, un’atleta paralimpica e la pluricampionessa mondiale di paraclimbing Lucia Capovilla, priva dell’avambraccio sinistro dalla nascita. Alle 21 presso la sala conferenze de Il Quartiere andrà in onda il docufilm “Guts” (ingresso libero con prenotazione su Eventbrite) che racconta la storia di due donne che abbandonano regole, ruoli e logica per seguire il proprio istinto.

La giornata di sabato 14 marzo si apre alle 9 presso la Sala degli Specchi de Il Quartiere con la conferenza “E-motion. Ultimo miglio, mobilità individuale e sostenibilità. Il futuro nelle aree interne” alla presenza dei vertici dell’Automobile Club Cuneo e di altri ospiti di rilievo. In concomitanza, presso il punto Terres Monviso (piazza Montebello, 1) via al 3° “Saluzzo Street Boulder Festival” con finali in programma dalle 17.30 presso il Cortile d’Onore de Il Quartiere accompagnate da Dj set con Francesco Quarna di Radio Deejay. Alle 10.45, presso la sala conferenze de Il Quartiere, si terrà l’inaugurazione ufficiale del 5° Terres Monviso Outdoor Festival, alla presenza del Consiglio dei giovani Alcotra. Alle 15.30 scatta “Tra le antiche mura”, con premiazioni alle 19.30 presso il Quartiere (iscrizioni al link www.irunning.it/manifestazione.php?id=01303). Alle 21, presso la sala conferenze, si tiene “In viaggio con il geologo”, a cura di Enrico Collo.

Domenica 15 marzo dalle 8.30 altro evento clou dell’Outdoor Festival con la partenza da Il Quartiere della “Terres Monviso Gravel” (costo 25 euro, iscrizione alla mail [email protected]) con passaggi a Castellar, abbazia di Santa Maria di Staffarda, Moretta, Lagnasco. Durante la tre giorni, nel grande cortile dell’ex caserma Musso, i negozi e le ditte di settore daranno occasione per testare il materiale tecnico e conoscere divertendosi. Ci sarà la possibilità di vivere in prima persona le opportunità offerte dall’outdoor: si potrà scalare o andare a cavallo, provare una e-bike o il nuovo paio di scarpe running e scarponi da montagna.

“Ma il salone ci porterà anche nelle vallate grazie alla collaborazione con guide e accompagnatori del territorio: si potrà volare in mongolfiera, fare sci alpinismo, passeggiare nella natura. Saranno proposte una decina di ‘esperienze’ a cui iscriversi e da vivere con guide e accompagnatori professionisti, e il festival sarà punto di approdo e punto di partenza. I temi da scoprire? Quest’anno sarà proposto un focus dedicato agli ambienti acquatici e alla pesca sportiva con la Fipsas insieme ad un momento dedicato alla mobilità, di gruppo come individuale, andando a riflettere sul futuro dell’avvicinamento agli spazi di outdoor”, conclude l’organizzazione.

c.s.