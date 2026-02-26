Ginnastica Saluzzo, impegni in gara e a Casa Sanremo Performer

Lo scorso 18 febbraio 24 rappresentanti della Ginnastica Saluzzo Libertas sono stati protagonisti a Casa Sanremo Performer.

Si tratta di un format/vetrina performativa che si svolge negli spazi ufficiali di Casa Sanremo, pensato per mettere in luce artisti di danza, musical e recitazione coreografata, dando loro uno spazio per esibirsi dal vivo davanti a pubblico e addetti ai lavori. La Ginnastica Saluzzo è stata selezionata dal direttore artistico Emanno Croce. Quattrocchio Gaia, Dellagaren Margot, Abbà Giorgia, Bollati Aurora, Chiapello Noemi, Perrone Chiara, Allasia Nicole, Covarrubia Desiré, Damian e Dominic, Ariaudo Rebecca e Maddalena, Rusu Roberto e Alessia, Musso Giorgia e Aurora, Durbano Lucia e Letizia, Silvestro Asia, Daniele Selene, Napodano Maria Vittoria, Fuso Martina, Scarpino Ludovica, Magliocco Margherita sono i cuneesi, di età compresa tra i 7 e i 18 anni, che hanno avuto l’opportunità di esibirsi sul prestigioso palco.

“Una giornata emozionante fin dalle prime ore del mattino – racconta l’accompagnatrice tecnica e coreografa Marta Giuliano – dalla consegna dei pass per i ragazzi e gli accompagnatori, a seguire la masterclass di riscaldamento, i preparativi, la diretta e ancora la consegna degli attestati e della targa di partecipazione ed infine la masterclass di coreografia. Un’esperienza indimenticabile “.

Sabato 21 febbraio, a Candelo si e’ disputata la 2* prova del Campionato Regionale di Specialità Gold di Ginnastica Ritmica della Federazione Ginnastica D’Italia. A scendere in pedana, per la Ginnastica Saluzzo Zoe Bellino e Chiara Perrone. Le gare Gold sono sempre molto interessanti e molto impegnative. È arrivato un sesto posto al cerchio nella categoria Junior 2 (classe 2011) da Chiara e un nono posto da Zoe alle clavette nella categoria Junior 1. Appuntamento alla fase successiva di zona tecnica che si terrà i prossimi 13/14/15 marzo in Lombardia.

Inoltre Domenica 22/2 sempre a Candelo, alla 1* Prova del Campionato Regionale Individuale LB Silver di Ginnastica Ritmica della Federazione la Ginnastica Saluzzo scende in pedana con 2 atlete. I migliori risultati di giornata: 10* posto a Corpo Libero nella categoria A5 per Matilda Ribotta (in foto) e 13* posto alla palla per Chiara Putetto (in foto) nella categoria J1.