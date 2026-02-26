Coppa Piemonte Seconda/Terza Categoria – Game, set & match Piobesi! I calci di rigore regalano la semifinale al Carrù Magliano Alpi

Si sono conclusi nella serata di mercoledì gli ultimi due incontri dei Quarti di Finale relativi alla Coppa Piemonte Seconda/Terza Categoria.

Stacca il pass per la semifinale il detentore del trofeo Piobesi che spazza via il San Chiaffredo con un tennistico 6-3. Ottima la prova dei gialloverdi che dilagano con le doppiette di Ciravegna e Marcarino unite ai centri di Capra e Cappo. Non sono sufficienti le realizzazioni di Gabutto, Ellena e Comba per evitare l’eliminazione ai buschesi.

Non sono bastati 120’, invece, per decidere la quarta squadra che andasse a comporre il tabellone delle semifinali raggiungendo Piobesi, Orange Cervere e Benese. Ai calci di rigore, infine, è il Carrù Magliano Alpi ed esultare in quel di Saluzzo dove l’Olimpic ha venduto cara la pelle. Dopo i tempi regolamentari, terminati sul punteggio di 0-0, i marchionali hanno trovato il vantaggio con Cabbia sugli sviluppi di un calcio d’angolo venendo rimontati pochi minuti dopo dal centro di Rossi per i carruccesi. La lotteria dagli undici metri premia il Carrù Magliano Alpi che restano, dunque, in corsa per la vittoria della competizione.

Coppa Piemonte Seconda/Terza Categoria – Quarti di Finale

Olimpic Saluzzo – Carrù Magliano Alpi 1-1 d.t.s (2-4 d.c.r)

Castellettese – Orange Cervere 2-3

CB Sport Caramagna – Benese 0-4

Piobesi – San Chiaffredo 6-3