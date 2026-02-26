Ciclismo, il Cuneese pronto a salire in sella per eventi di primo piano

La provincia Granda si candida a diventare uno dei principali palcoscenici del ciclismo internazionale con tre appuntamenti di assoluto prestigio: il Giro d’Italia Women, massimo evento del ciclismo professionistico femminile, e L’Étape Italy by Tour de France, format ufficiale della “Grande Boucle” dedicato agli amatori. La presentazione ufficiale degli eventi si è svolta a Cuneo la scorsa settimana, alla presenza delle istituzioni e dei partner coinvolti nel progetto, che punta a riportare il territorio cuneese al centro della scena sportiva internazionale.

Ad aprire l’incontro è stato l’assessore Regionale al Turismo e Sport, Paolo Bongioanni, che ha dichiarato: «Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento a Flavio Borgna, Paolo Bruno e Giovanni Monge Roffarello. Grazie al loro impegno, è stata costituita una nuova squadra d’eccellenza con un obiettivo chiaro: riportare la provincia di Cuneo al centro della scena dei grandi eventi sportivi internazionali. I risultati di questo lavoro sono già tangibili e senza precedenti: per la prima volta, il Cuneese ospiterà ben due Gran Fondo che, fregiandosi del prestigioso marchio del Tour de France, offriranno al nostro territorio una vetrina di risonanza mondiale, ma non solo. Le valli del Monviso faranno da cornice alla tappa conclusiva e decisiva del Giro d’Italia Donne, un momento di altissimo valore sportivo. Ci attendiamo ricadute economiche immediate e significative: migliaia di appassionati e amatori raggiungeranno le nostre strade per pedalare, scoprire e apprezzare l’unicità della nostra terra».

Un progetto che si fonda su un ampio lavoro di squadra, come ha sottolineato il consigliere provinciale con delega al Turismo, Rocco Pulitanò: «Lo sport è uno straordinario strumento di aggregazione. Il mio grazie va dunque agli organizzatori, agli amministratori, alle aziende e a tutti i soggetti che si stanno adoperando con dedizione per valorizzare la provincia di Cuneo. È solo grazie a questa sinergia che possiamo garantire il successo di tali eventi, generando orgoglio e soddisfazione in tutti gli amanti dello sport».

A sostenere l’iniziativa anche la Fondazione Crc, rappresentata in conferenza stampa dal consigliere di amministrazione Mauro Bernardi, che ha evidenziato la dimensione territoriale del progetto: «La forza di questi eventi si traduce proprio nel coinvolgimento territoriale: dal Monregalese alle valli del Monviso, da sud a nord della nostra provincia, passando attraverso le affascinanti valli delle Aree Protette delle Alpi Marittime: un territorio unito grazie all’amore per lo sport e per il territorio. Credo ci siano tutte le condizioni affinché questo team, l’Ept., possa continuare a lavorare bene e a ottenere importanti successi». Il calendario 2026 prevede tre appuntamenti di rilievo internazionale: il 31 maggio. L’Étape Piemonte, con partenza e arrivo a Entracque; il 7 giugno: il “Grande Arrivo” del Giro d’Italia Women a Saluzzo e il 20 settembre. L’Étape Mondovì, con partenza e arrivo a Mondovì. Alla base del progetto c’è Ept (Eventi – Persone – Territorio), guidata da Flavio Borgna, stimato imprenditore locale nel settore della climatizzazione residenziale ed industriale, con una lunga esperienza di sponsorizzazione e supporto di iniziative sportive di successo.

«Siamo riusciti a lavorare bene lo scorso anno, focalizzando le nostre attenzioni sulle conoscenze e sugli obiettivi che avevamo, riuscendo ad ottenere la fiducia di due grandi gruppi, Aso ed Rcs. – spiega Flavio Borgna –. Con l’Etape gli amatori potranno pedalare in sicurezza e vivere un’emozione bella come se partecipasse al Tour de France, mentre per il Giro Women saremo di contorno al Grande Arrivo a Saluzzo con tutti gli eventi collaterali».

Giovanni Monge Roffarello, Ceo di Officine Mattio ha aggiunto: «Con un lavoro certosino, Ept è riuscita a portare il gran finale del Giro Women nel salottino del cuneese: per la città di Saluzzo, le Terre del Monviso e per la provincia è una grandissima opportunità e qualcosa di straordinario, dovremo essere in grado, tutti insieme, di coinvolgere il territorio».

«Quest’anno ci ripresentiamo con un nuovo progetto allargato a livello internazionale, con due appuntamenti con l’Étape Italy by Tour de France, ad Entracque e Mondovì» ha rimarcato Paolo Bruno, membro di Ept.

«Questi eventi straordinari – ha concluso la presidente dell’Atl del Cuneese Gabriella Giordano – nascono dalla passione, dalla voglia di fare e di regalare al territorio delle occasioni sportive di altissimo livello. Momenti a cui si potrà partecipare a diversi livelli, dal campione a chi pratica il ciclismo come hobby».