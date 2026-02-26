Bra festeggia le sue squadre di Hockey su prato all’auditorium del centro Arpino

Bra prepara una grande festa dell’hockey. Alla luce degli eccellenti risultati ottenuti in questo scorcio di 2026 dalle squadre braidesi di hockey su prato, l’Amministrazione comunale insieme all’Assessorato regionale allo sport e alle Provincia di Cuneo hanno deciso di celebrare l’Hockey Femminile Lorenzoni, l’Hockey Club Bra e la Scuola Hockey Inder Singh. L’appuntamento è previsto per venerdì 5 marzo alle 19,30 presso l’auditorium del centro polifunzionale “Giovanni Arpino”, in largo della Resistenza.

L’occasione è stata fornita dai prestigiosi traguardi raggiunti in questi mesi dalle squadre braidesi. L’H.F. Lorenzoni si è infatti laureata campione d’Italia Serie A Élite lo scorso 8 febbraio a Bologna, risultato doppiato nella categoria juniores anche dall’Under 21. Le ragazze dell’Under 16 disputeranno invece a Bra il 28 febbraio le finali di categoria.

Contestualmente, sempre a Bologna l’H.C. Bra si è confermato campione d’Italia Serie A Elite maschile raggiungendo quota 10 scudetti e potendo così fregiarsi sulle divise della stella d’oro. Pochi giorni dopo, la squadra maschile si è anche aggiudicata l’EuroHockey Indoor Club Challenge I che si è svolto a Sofia, in Bulgaria.

Infine, la Scuola Hockey Inder Singh ha ottenuto il secondo posto nel Campionato ragazzi Under 16 svoltosi a Castello d’Agogna lo scorso gennaio.

A premiare le squadre, oltre al sindaco Gianni Fogliato e ai rappresentanti dell’Amministrazione comunale, l’assessore allo sport della Regione Piemonte Paolo Bongioanni e il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo.

Tutta la cittadinanza è invitata ad intervenire per celebre i nostri atleti.

cs