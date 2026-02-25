Volley Superlega – Stasera si chiude la regular season: Cuneo in campo a Milano

Ritmi vertiginosi in SuperLega Credem Banca. In attesa di vivere un fine settimana mozzafiato al PalaTrieste per la Final Four Del Monte® Supercoppa, la massima serie regala un ultimo turno infrasettimanale con tutte le squadre in campo domani, mercoledì 25 febbraio, alle 20.30. Con la vittoria della prima fase già conquistata da Perugia, che ha già la certezza di partecipare alla CEV Champions League 2027 e di sfidare nel primo turno dei Play Off Monza, aritmeticamente ottava, è ufficiale anche il secondo posto di Verona, che se la vedrà ai Play Off con Milano, settima. Certa anche la sesta piazza di Civitanova, che nei Quarti incrocerà una rivale tra Trento, Modena o Piacenza, strette in un fazzoletto di 2 punti per contendersi terzo, quarto e quinto posto finale.

Mercoledì, alle 20.30, occhi puntati sul big match in diretta Rai Sport tra Valsa Group Modena, che cerca una vittoria per superare Trento al terzo posto, e Rana Verona, già certa della seconda posizione, ma intenzionata a riscattare la sconfitta interna con Perugia e desiderosa di avvicinarsi nel migliore dei modi alla Supercoppa. Tra i match di cartello figurano anche le dirette DAZN: Sonepar Padova accoglie Gas Sales Bluenergy Piacenza nella speranza di tenere alle spalle Cisterna e Cuneo, mentre gli ospiti vogliono dare tutto in cerca di un sorpasso last minute ai danni di Trento e Modena.

Allianz Milano deve cancellare l’onta della sconfitta nel derby e vuole farlo in casa contro MA Acqua S.Bernardo Cuneo, che domenica ha mosso la classifica prendendo un punto interno al tie-break. Gli altri tre incontri sono tutti in diretta esclusiva VBTV. Cucine Lube Civitanova ospita Vero Volley Monza con l’intenzione di prepararsi al meglio per la Final Four di Del Monte® Supercoppa. Stesso proposito in casa per Sir Susa Scai Perugia contro una già retrocessa Yuasa Battery Grottazzolina. Per l’Itas Trentino l’ultima gara della stagione regolare vale molto. Oltre all’importanza del rodaggio di avvicinamento alla Supercoppa, un successo da tre punti contro Cisterna Volley significherebbe per i dolomitici blindare la terza posizione della graduatoria. Tutte le gare sono visibili su VBTV.

Nell’area Pre-gara sono disponibili le presentazioni dei singoli match, le dichiarazioni dei protagonisti, record, ex e precedenti.

22ª Giornata (11° e ultimo turno di ritorno) – Regular Season SuperLega Credem Banca

Mercoledì 25 febbraio 2026, ore 20.30

Valsa Group Modena – Rana Verona

Arbitri: Curto Giuseppe, Pozzato Andrea (Jacobacci Sergio)

Video Check: Rossi Daniele

Segnapunti: Sofi Liliana

Diretta Rai Sport e VBTV

Mercoledì 25 febbraio 2026, ore 20.30

Sonepar Padova – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Arbitri: Verrascina Antonella, Canessa Maurizio (Cecconato Luca)

Video Check: Cardoville Veronica

Segnapunti: Vigato Elisa

Diretta DAZN e VBTV

Mercoledì 25 febbraio 2026, ore 20.30

Allianz Milano – MA Acqua S.Bernardo Cuneo

Arbitri: Zanussi Umberto, Papadopol Veronica Mioara (Selmi Matteo)

Video Check: Di Gaetano Tecla Veronica

Segnapunti: Monti Laura

Diretta DAZN e VBTV

Mercoledì 25 febbraio 2026, ore 20.30

Cucine Lube Civitanova – Vero Volley Monza

Arbitri: Brancati Rocco, Vagni Ilaria (Sumeraro Fabio)

Video Check: Mochi Chiara

Segnapunti: Rollo Ilaria

Diretta VBTV

Mercoledì 25 febbraio 2026, ore 20.30

Sir Susa Scai Perugia – Yuasa Battery Grottazzolina

Arbitri: Giglio Anthony, Cerra Alessandro (Marotta Michele)

Video Check: Nampli Marco

Segnapunti: Ambrosi Irene

Diretta VBTV

Mercoledì 25 febbraio 2026, ore 20.30

Itas Trentino – Cisterna Volley

Arbitri: Cavalieri Alessandro Pietro, Scotti Paolo (De Nard Andrea)

Video Check: Crivellaro Mirco

Segnapunti: Battisti Alessandro

Diretta VBTV

Classifica

Sir Susa Scai Perugia 55 (21G 19V 2P)

Rana Verona 48 (21G 17V 4P)

Itas Trentino 44 (21G 15V 6P)

Valsa Group Modena 44 (21G 15V 6P)

Gas Sales Bluenergy Piacenza 43 (21G 13V 8P)

Cucine Lube Civitanova 37 (21G 12V 9P)

Allianz Milano 29 (21G 10V 11P)

Vero Volley Monza 25 (21G 8V 13P)

Sonepar Padova 17 (21G 7V 14P)

Cisterna Volley 15 (21G 5V 16P)

MA Acqua S.Bernardo Cuneo 15 (21G 4V 17P)

Yuasa Battery Grottazzolina 6 (21G 1V 20P)