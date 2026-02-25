Martedì 24 febbraio è stato pubblicato il bando per i volontari del servizio civile e Confcooperative Piemonte Sud partecipa con tre progetti attivi su tutto il territorio delle province di Asti, Cuneo e Alessandria, mettendo a disposizione 45 posti complessivi.

Anche quest’anno, per i giovani tra i 18 e i 28 anni, la cooperazione si conferma un’opportunità concreta di crescita personale e professionale attraverso un’esperienza formativa articolata nei seguenti tre percorsi.

“Semi di comunità” è il progetto che riguarda il benessere e l’inclusione sociale di minori, famiglie e soggetti in condizione di fragilità nel contesto sociale e territoriale di riferimento, attraverso il potenziamento dei servizi educativi per l’infanzia e lo sviluppo di sportelli informativi orientati all’accesso consapevole alle risorse territoriali, ai diritti e alle opportunità formative e lavorative.

In provincia di Asti viene attivato nei seguenti centri: tramite MARAMAO SCAS nella Fattoria Sociale (Canelli); Presso CRESCERE INSIEME SCS San Paolo (Asti) e presso CONSORZIO SOCIALE COALA (Asti).

In provincia di Alessandria, invece, tramite la cooperativa CRESCERE INSIEME SCS presso il Baby Parking (Acqui Terme), il Micro-nido Bistagno (Bistagno), il Micronido Il Sorriso (Cassine), la Scuola dell’Infanzia Sacro Cuore (Acqui Terme) e la Scuola primaria paritaria bilingue (Acqui Terme); infine presso il CONSORZIO SOCIALE COALA 3 ad Alessandria.

“Orizzonti possibili” è il progetto dedicato al rafforzamento del presidio educativo e relazionale dedicato alle persone con disabilità o in situazione di disagio, ampliando le occasioni di supporto personalizzato e favorendo una partecipazione più attiva alla vita di comunità.

In provincia di Cuneo viene attivato nei seguenti centri: tramite la SAN PAOLO Soc. Coop. Soc. presso il Laboratorio Cicli (Borgo San Dalmazzo) e a Cuneo in Via Monsignor Dalmazio Peano 8; tramite PROGETTO EMMAUS Coop. Soc presso la Comunità Aurora (Pollenzo Bra), G.A. Due Passi (Alba), G.A. Ariete (Alba), la Comunità Casa Maria Rosa (Alba) e presso Gruppo Appartamento Girasoli (Cavallermaggiore); tramite la COOP. SOC.INSIEME A VOI ONLUS presso il Centro Diurno Casamica (Busca) e in Via Monte Ollero 129 (Busca).

In provincia di Asti viene attivato tramite la NUOVI ORIZZONTI Soc. Coop. Sociale presso il Centro Diurno La Casa delle Abilità (Asti) e il Centro Residenziale Il Borgo (Asti); tramite CRESCERE INSIEME SCS nel Progetto SPRAR CISA Asti Sud (Asti).

In provincia di Alessandria, invece,la cooperativa CRESCERE INSIEME SCS offrirà questa opportunità presso il centro Diurno di Alessandria e ad Acqui Terme presso il Centro Ricreativo Polifunzionale, Galleria Volta e Servizio Migranti.

– Infine, “Insieme per crescere” che si pone l’obiettivo di migliorare il livello della qualità della vita e il benessere dei minori e delle loro famiglie attraverso il miglioramento della qualità degli interventi educativi e di sostegno al contrasto e alla prevenzione del disagio attraverso lo sviluppo di percorsi e progettualità mirate a favorire il dialogo sociale, l’inclusione e il contrasto alle discriminazioni ed alla creazione di una comunità più equa e sostenibile.

In provincia di Cuneo viene attivato nei seguenti centri: tramite la COOP. SOC.INSIEME A VOI ONLUS presso il Micronido Tataclò (Cuneo), il Micronido Chiocciolà (Borgo San Dalmazzo), il Micronido Lumabò (Borgo San Dalmazzo) e presso l’Asilo Nido di Dronero (Dronero).

In provincia di Asti tramite la COOP. SOC. MAGO DI OZ, nella CER Il Mago di Oz (Asti) e nella Comunità di Cascina Gasera (Castell’Alfero); presso la cooperativa CRESCERE INSIEME SCS 2 a Canelli).

In provincia di Alessandria, ad Acqui Terme, tramite la COOP. SOC. MAGO DI OZ presso la Comunità La Passeggiata e Laboratori Mano per mano – Terre di mezzo.

Informazioni e modalità:

I ragazzi interessati possono presentare la propria candidatura entro le ore 14:00 di mercoledì 8 aprile 2026 tramite questo link https://domandaonline.serviziocivile.it/.

I progetti, che si realizzeranno tra il 2026 e il 2027 su tutto il territorio, avranno una durata di

12 mesi.

I volontari riceveranno un compenso mensile di € 519,47, a fronte di un monte ore annuale di 1145 ore distribuito su 5 giorni settimanali per 12 mesi.

Tutte le informazioni e i dettagli sui singoli progetti sono consultabili sul sito www.serviziocivile.coop

Per maggiori informazioni è possibile contattare la referente Roberta Rallo all’indirizzo email: [email protected]