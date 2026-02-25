Savigliano: prevendite aperte per “Baloons adventures”

Sono aperte le prevendite per “Baloons adventures”, lo spettacolo in programma al teatro Milanollo domenica 1° marzo alle 16.30.

Ultimo appuntamento nell’ambito della rassegna “Domeniche a teatro” e rivolto al pubblico delle famiglie, lo spettacolo è prodotto da “Collettivo Clown”, con Andrea Meroni e Fabio Lucignano, che curano anche la regia.

“Baloons adventures” viene descritto come uno spettacolo «dolce-amaro», con una narrazione che si mantiene leggera, eterea e sognante. I due personaggi si ispirano al cinema muto, al mondo dei clown del circo di una volta e al cinema di animazione.

Raccontano gli organizzatori: «Cosa succede quando un palloncino prende il volo? Tutti alzano gli occhi al cielo, qualche bambino piange, ma non c’è più nulla da fare. Ma se questo palloncino fosse scappato dalla mano di due clown? Due aviatori, piloti di mongolfiera, impavidi e coraggiosi, intraprendono un viaggio per inseguirlo. Questo viaggio li porterà a Balloonia, il luogo che raccoglie i sogni sfuggiti di mano, quelli scoppiati e quelli ormai sgonfi. Riusciranno a riportarli a terra?».

Come per tutti gli appuntamenti di “Domeniche a teatro”, anche questa volta l’ingresso è unico, a 6 euro. I biglietti sono in prevendita presso l’Ufficio Cultura del Comune di Savigliano, a palazzo Taffini (da lunedì al giovedì, dalle 9 alle 12), oppure online su vivaticket.it. Per informazioni contattare lo 0172.710235/710222 o scrivere a [email protected].