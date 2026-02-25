“Bubbles is magic”, doppio incredibile appuntamento con la magia al Don Bosco di Cuneo

Bolle di sapone che prendono vita, si moltiplicano, si illuminano e diventano poesia. Sabato 14 marzo la Sala della Comunità del Cinema Teatro Don Bosco ospiterà, per la prima volta a Cuneo, “Bubbles is Magic!”, lo spettacolo internazionale firmato da Marco Zoppi e Rolanda, in scena con un doppio appuntamento alle ore 17.00 e alle ore 21.00.

Inserito all’interno dell’undicesima rassegna Sim Sala Blink, promossa Blink circolo magico, lo show promette di trasformare il palcoscenico in un luogo sospeso tra arte, scienza e illusione, dove le bolle di sapone diventano protagoniste assolute di un racconto visivo sorprendente e unico.

Uno spettacolo che si vive con gli occhi… e con il cuore

Non è solo intrattenimento, ma un’esperienza sensoriale completa. In “Bubbles is Magic!” illusionismo, pittura luminosa, musica e giochi di luce costruiscono quadri scenici delicati e potenti allo stesso tempo. Il risultato è un family show capace di incantare bambini e adulti con la stessa intensità, parlando direttamente al “bambino interiore” che ciascuno custodisce.

Marco Zoppi, palermitano di nascita e romano d’adozione, scopre la magia a soli otto anni grazie a una scatola da piccolo mago ricevuta a Natale. Dopo studi in chimica e un incontro tanto casuale quanto decisivo con le bolle di sapone, inventa una speciale formula per bolle giganti che segna l’inizio del suo percorso artistico internazionale.

Nel 2011 l’incontro con Rolanda, nata a Vilnius e laureata in psicologia, completa l’alchimia creativa. A lei sono affidate le parti più strettamente legate all’illusionismo, tra cui il suggestivo Light Painting, una combinazione tra speed painting e tecniche illusionistiche che utilizza materiali sensibili ai raggi UV per creare effetti luminosi inediti. Manipolazioni, levitazioni, ombre e luce si fondono così in un linguaggio universale, capace di attraversare culture e continenti: dall’Europa al Medio Oriente, dall’America Latina alla Russia.

Un appuntamento attesissimo, frutto di una collaborazione che cresce

Quello del 14 marzo non è un evento isolato, ma il risultato di un percorso costruito nel tempo. Da cinque anni, infatti, il Circolo Magico Blink consolida la propria collaborazione con il Cinema Teatro Don Bosco, dando vita a un appuntamento ormai attesissimo dal pubblico cuneese.

«Vi aspettiamo per vivere insieme un altro incredibile show – spiegano gli organizzatori – perché ogni spettacolo è un viaggio diverso, fatto di stupore e bellezza. Venite a lasciarvi sorprendere ancora: il palco è pronto a riempirsi di luce, bolle e meraviglia».

E dietro le quinte c’è una motivazione che va oltre la scena: «La nostra associazione fa tutto questo per passione. Undici anni, più di 75 spettacoli organizzati oltre 15.000 spettatori. Crediamo profondamente nell’importanza di stare insieme, di creare occasioni di incontro autentico e di condividere momenti magici a teatro. Da cinque anni questa collaborazione con il Teatro Don Bosco dimostra che quando le energie si uniscono, la comunità risponde con entusiasmo».

“Bubbles is Magic!” si inserisce perfettamente nello spirito di Sim Sala Blink: stimolare meraviglia, bellezza e il desiderio di stupirsi ancora. Perché la magia, quando è condivisa, diventa più intensa. Sabato 14 marzo, a Cuneo, basterà alzare gli occhi per ritrovare – sotto una pioggia di bolle luminose – quella meraviglia autentica e sorprendente che troppo spesso dimentichiamo di cercare.

L’ingresso è unico a partire da 15 euro. Per informazioni e prenotazioni: 366.5397023 oppure www.blinkcircolomagico.it.

La rassegna Sim Sala Blink è patrocinata dalla Provincia di Cuneo, dai Comuni di Cuneo e Dronero, dall’ATL Cuneese, dalla Fondazione CRC e dalle Acli Arte e Spettacolo Cuneo.