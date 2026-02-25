Bra si tinge di “giallo”: al via il Salone OFF

Mystery, indagini e grandi storie. La Città di Bra presenta la prima edizione del Salone OFF 2026, il ricco cartellone di eventi che, dal 5 marzo al 26 aprile, accompagnerà il pubblico verso la 23ª edizione del Salone del Libro per Ragazzi, in programma dal 21 al 25 maggio 2026.

Il tema di quest’anno, “Come un Detective, Omaggio ad Agatha Christie”, ispirato al mondo dell’investigazione e della letturatura gialla, trasformerà la città in un palcoscenico per autori, esperti e lettori di ogni età, con focus specifico per i giovani appassionati di libri.

Il Programma: tra grandi nomi e letture animate

Il calendario si apre giovedì 5 marzo con il professor Angelo Calemme. Tra i momenti più attesi di marzo figurano la presentazione di Magali Wiéner (12 marzo), l’approfondimento sui social media e il razzismo con il professor Luiz Valerio P. Trindade (17 marzo) e l’incontro con Enrico Pandiani (27 marzo). Dedicato ai bambini e alle famiglie, oltre agli incontri con gli autori il Salone OFF propone esperienze immersive come letture animate e in CAA, KAMISHIBAI – Storie che prendono vita e approfondimenti. Il mese di aprile vedrà protagonista, tra gli altri, Alberto Pellai (9 aprile al Polifunzionale “G. Arpino”) con un intervento dedicato al rapporto tra giovani e mondo digitale. Seguiranno gli incontri con Alice Basso (17 aprile) e Sara Simoni (18 aprile). L’ultimo appuntamento del Salone OFF sarà a teatro, domenica 26 aprile: al Politeama Boglione andrà in scena lo spettacolo interattivo “L’ultima Chiamata”, a cura allievi della scuola Ilsoleamezzanotte asd.

Questo, nel dettaglio, il calendario degli incontri:

5 Marzo (h. 17:00) – Biblioteca Civica “G. Arpino”: Il Prof. Angelo Calemme presenta “La variabile legittima della storia”.

12 Marzo (h. 17:00) – Biblioteca Civica “G. Arpino”: Magali Wiéner presenta “Rossa è la notte” (a cura del Gruppo di Lettura di Bra e Settimo Torinese).

14 Marzo (h. 16:00) – Premiata Libreria Marconi: “KAMISHIBAI – Storie che prendono vita” con Eloisa Giacosa (dai 5/6 anni).

17 Marzo (h. 08:30) – Polifunzionale “G. Arpino”: Il Prof. Luiz Valerio P. Trindade presenta “Fruste digitali. Discorsi d’odio e razzismo”.

19 Marzo (h. 20:30) – Sala Affrescata Palazzo Mathis: Eleonora Orsi presenta “Chiudi gli occhi, immagina una scuola”.

20 Marzo (h. 17:00) – Biblioteca Civica “G. Arpino”: “Letture di qua e letture di là” con Caterina Ramonda (fascia 3-7 anni).

27 Marzo (h. 18:00) – Libreria Crocicchio: Enrico Pandiani presenta “Rimorsi”, “Naufragio” e i libri de Les Italiens.

28 Marzo (h. 16:00) – Premiata Libreria Marconi: “STORIE PER TUTTI!” – Letture animate in CAA con Giuliana (3/6 anni).

9 Aprile (h. 20:30) – Polifunzionale “G. Arpino”: Alberto Pellai presenta “Esci da quella stanza”.

10 Aprile (h. 17:00) – Biblioteca Civica “G. Arpino”: Secondo appuntamento con le letture di Caterina Ramonda.

11 Aprile (h. 16:00) – Premiata Libreria Marconi: “EVVIVA SI LEGGE!” con Valentina di Radici, Semi e Parole (3/6 anni).

17 Aprile (h. 18:00) – Libreria Crocicchio: Alice Basso presenta “Le ottanta domande di Atena Ferraris”.

18 Aprile (h. 17:00) – Biblioteca Civica “G. Arpino”: Sara Simoni presenta “Segreti che sussurriamo alle ombre” con le bookblogger Ilaria e Giulia.

26 Aprile (h. 17:00) – Teatro Politeama Boglione: Spettacolo interattivo “L’ultima Chiamata” (regia di Eloisa Giacosa). Ingresso € 5.00 su www.ticket.it.

Modalità di partecipazione

Tutti gli incontri del Salone OFF sono a ingresso gratuito. L’unica eccezione riguarda l’evento di chiusura del 26 aprile presso il Teatro Politeama Boglione, lo spettacolo interattivo “L’ultima Chiamata”, che prevede un biglietto di 5,00 € acquistabile su www.ticket.it.

Info e contatti

L’iniziativa è realizzata dalla Città di Bra in collaborazione con la Regione Piemonte, Fondazione CRC, Ascom Bra, la Biblioteca civica, le librerie cittadine e la Fiera Piemontese dell’Editoria di Cavallermaggiore.

(em)