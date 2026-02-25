Bra Città da Vivere: in arrivo una primavera di eventi

La primavera a Bra non è solo il risveglio della natura, ma un’esplosione di energia che trasforma le strade, i palazzi storici e le piazze in un palcoscenico che intreccia cultura, sport, novità e tradizione, in un mosaico di eventi per ogni età. Il calendario delle attività in programma per la Primavera a Bra è stato presentato martedì 24 febbraio a Palazzo Mathis, alla presenza del sindaco Gianni Fogliato, dell’assessore alla Cultura Biagio Conterno e dell’assessore alle Manifestazioni Francesco Matera.

Rassegne e Grandi Appuntamenti: le novità di Salone OFF e Script Fest

Il calendario 2026 vede due interessanti debutti. Il Salone OFF – Aspettando il Salone del Libro per i Ragazzi, un ricco programma di incontri dedicati al piacere della lettura, in attesa del tradizionale evento di maggio. Altra novità, lo Script Fest (16-19 aprile), prima edizione del festival dedicato alla scrittura cinematografica e alle migliori sceneggiature italiane del 2025.

Tra gli appuntamenti più attesi:

– GeoBra: Il mondo dei minerali e dei fossili protagonista al Movicentro il 7 e 8 marzo

– Fiera di Pasquetta: Il 6 aprile torna la storica Fiera Zootecnica (150° edizione) con i mercati delle eccellenze, in collaborazione con Campagna Amica e Slow Food, i Tre Lilu in concerto e tante iniziative per famiglie.

– Enogastromia, musica e territorio: Dai concerti domenicali di Bacco&Orfeo (dal 29 marzo) al Sabato del Vignaiolo con oltre 50 produttori FIVI (16 maggio), fino all’energia di Aperitivo in Consolle (dal 22 maggio).

– Notte dei Musei: Il 16 maggio apertura straordinaria dei siti culturali fino alle 24.

– Salone del Libro per Ragazzi: Dal 20 al 24 maggio, un’edizione nel segno di Agatha Christie e del giallo, con laboratori, spettacoli, eventi e il Premio “Giovanni Arpino”.

E, ancora, mercatino dell’antiquariato, conferenze e appuntamenti nei musei (sempre gratuiti per i residenti a Bra) e alla Biblioteca civica, Ludi Historici, Cittadella della Salute, concerti e spettacoli teatrali.

L’Arte e le Mostre: lo sguardo dei grandi autori

L’offerta espositiva si snoda tra ricerca estetica e riflessione sociale:

– Enzo Bersezio: Dal 28 febbraio al 5 aprile, Palazzo Mathis e Il Fondaco ospitano “Esercizi di astrazione nella continuità sul divenire del tempo”, una doppia personale con sculture in legno dalle forme archetipe realizzate tra il 2020 e il 2025.

– Dreaming in Art: Dal 10 al 26 aprile, un appuntamento annuale dedicato alla pluralità delle arti e ai territori di Langhe e Roero.

– Heart of Gaza: Il Movicentro ospita 40 disegni di bambini di Gaza (11-26 aprile), un racconto visivo di una terra ferita.

– Gianni Gaschino: Il paesaggio come emozione protagonista alla Zizzola (24-26 aprile e 1-3 maggio).

Sport e Solidarietà: l’energia della città

Il dinamismo di Bra si esprime anche attraverso attesi eventi sportivi e momenti comunitari:

– 9 Miglia (1 marzo) e StraBra (12 aprile) per i podisti e le famiglie.

– Giocagin (29 marzo) manifestazione nazionale dell’Uisp dedicata allo sport per tutti.

– Granfondo Bra Bra Fenix: Il grande ciclismo da Pollenzo alle colline Unesco, il 16-17 maggio.

– Regala un Sorriso: Un progetto che unisce inclusione e sport con il torneo quadrangolare internazionale (16 maggio) e il teatro (31 maggio).

Una Comunità che Educa

Festival della Comunità Educante, tra il 28 e il 30 maggio celebrerà i percorsi scolastici e sociali della città. Dal progetto “Comunità educante in scena” (28 maggio) allo spettacolo finale di “Scuola Aperta” (29 maggio) , fino alla Festa dei centri aggregativi ai Giardini della Rocca (30 maggio), per raccontare il lavoro svolto con “Spazi di comunità”.

Info e contatti

Tutto il programma degli eventi della Primavera a Bra sul sito web: www.turismoinbra.it

Email: [email protected]

Telefono: 0172 430185

