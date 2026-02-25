Alba: ultimi posti per lo spettacolo brillante e ironico “Cena con sorpresa”

Preparatevi a una serata dove il divertimento è di casa. Mercoledì 4 marzo, il palcoscenico del Teatro Sociale “G. Busca” di Alba ospiterà uno degli appuntamenti più attesi della stagione: “Cena con sorpresa”.

A rendere l’evento imperdibile è un cast di volti amatissimi dal pubblico, capitanato dalla travolgente Tosca d’Aquino e dal carismatico Simone Montedoro, insieme a Toni Fornari (che firma anche la regia) e alla bravissima Elisabetta Mirra.

Uno spettacolo travolgente e decisamente ironico Se cercate una commedia capace di farvi ridere di gusto, siete nel posto giusto. “Cena con sorpresa” è uno spettacolo estremamente divertente e caratterizzato da un’ironia pungente, che mette a nudo con leggerezza le nostre piccole e grandi ipocrisie quotidiane.

La trama ruota attorno a una cena apparentemente normale tra Stefania e Arnaldo, coppia benestante e solida, e il loro migliore amico di sempre, Francesco. Quello che i due padroni di casa non sospettano minimamente è che Francesco, cinquantenne come loro, ha una relazione segreta con la loro figlia ventenne, Angelica. Proprio durante la serata, la ragazza spinge Francesco a uscire allo scoperto: come reagiranno i due “benpensanti” di fronte a una verità che stravolge completamente le loro certezze?

Scritta dal collaudato team di autori (Augusto Fornari, Toni Fornari, Andrea Maia e Vincenzo Sinopoli), la pièce gioca magistralmente con il ritmo e la comicità di situazione. È un ritratto ironico e dissacrante di come cambiano i nostri valori quando una situazione ci tocca così da vicino da stravolgerci la vita.

Biglietteria del Teatro: Piazza Vittorio Veneto 3, aperta ogni giovedì (ore 15.00 – 18.00) e due ore prima dell’inizio dello spettacolo.

Libreria La Torre: Via Vittorio Emanuele 19/G.

Online: su www.ticket.it