Nella Sala del Consiglio, alla presenza del sindaco Luca Robaldo e dell’assessore alle manifestazioni Alessandro Terreno, è stato presentato il calendario degli eventi 2026 della città di Mondovì: un programma che, tra cultura, sport, musica, enogastronomia e nuove progettualità, coprirà 152 giorni su 365. Una scelta precisa, che punta a consolidare Mondovì come polo attrattivo per il territorio e oltre.

La notizia più attesa è il ritorno sulle scene di Giovanni Allevi, pianista e compositore di fama internazionale, che nel 2026 farà tappa a Mondovì per uno dei suoi rarissimi appuntamenti pubblici dopo la malattia. L’artista si esibirà in Piazza Maggiore, luogo di cui – raccontano gli organizzatori – “si è letteralmente innamorato”. Non sarà un semplice concerto, ma un evento musicale e parlato, pensato per valorizzare il rapporto diretto tra Allevi e il pubblico. I dettagli saranno comunicati nelle prossime settimane.

Un calendario che cresce: giovani, spazi ritrovati e investimenti privati

Il programma 2026 conferma la linea politica già intrapresa negli ultimi anni: prezzi calmierati, forte attenzione ai giovani – sia come pubblico sia come organizzatori –, e una distribuzione degli eventi che coinvolge non solo i luoghi tradizionali, ma anche spazi riscoperti o meno utilizzati. È il caso dei Giardini di Villa Nasi, già teatro del concerto di Tedua.

Significativo anche il dato economico: 120 mila euro di sponsorizzazioni private raccolte nel 2025, senza contributi da enti, fondazioni, Provincia o Regione. A questi si aggiungono gli 80 mila euro ottenuti dal Bando Piemonte per i giovani, che nel 2026 sosterrà attività nei parchi cittadini.

L’amministrazione ha inoltre annunciato un progetto strategico: far diventare Mondovì una “Destination Wedding”, promuovendo la città come location per matrimoni e cerimonie, con ricadute dirette su turismo e indotto.

Gli eventi principali del 2026

Il calendario è ricco e trasversale. Tra gli appuntamenti già confermati:

Torneo della Ceramica (2–4 aprile): oltre 80 squadre e 1200 atlete , uno degli eventi giovanili più partecipati del Nord-Ovest.

(2–4 aprile): oltre e , uno degli eventi giovanili più partecipati del Nord-Ovest. Campionato Italiano di bocce quadre (31 luglio–2 agosto), disciplina identitaria e sempre più seguita.

(31 luglio–2 agosto), disciplina identitaria e sempre più seguita. Raduno aerostatico internazionale dell’Epifania (gennaio): l’evento di maggior richiamo turistico per la città, con presenze in costante crescita.

(gennaio): l’evento di maggior richiamo turistico per la città, con presenze in costante crescita. 65ª Fiera di Primavera (11–12 aprile).

(11–12 aprile). Mostra dell’Artigianato (13–17 agosto), appuntamento cardine dell’estate monregalese.

(13–17 agosto), appuntamento cardine dell’estate monregalese. Monfleur , nuovo evento dedicato ai fiori e all’arte floreale, in Piazza Maggiore.

, nuovo evento dedicato ai fiori e all’arte floreale, in Piazza Maggiore. Festival Funamboli (tra maggio e giugno), con ospiti come Bandabardò e Vasco Brondi .

(tra maggio e giugno), con ospiti come e . Festival del gin e del ginepro (30 maggio–2 giugno), apertura affidata al DJ set di Merk & Kremont .

(30 maggio–2 giugno), apertura affidata al DJ set di . Illustrada (11–13 settembre), rassegna dedicata all’illustrazione e alle arti visive.

(11–13 settembre), rassegna dedicata all’illustrazione e alle arti visive. Festival del podcast (settembre), prima edizione interamente organizzata dai giovani del territorio.

Sicurezza e impatto sociale al centro

Il tema della sicurezza, anche alla luce dei recenti fatti di Crans Montana, è stato affrontato con decisione: l’amministrazione ha ribadito che ogni evento sarà accompagnato da piani aggiornati e coordinati con le forze dell’ordine.

Robaldo e Terreno hanno sottolineato come il calendario non sia solo un elenco di appuntamenti, ma un motore sociale ed economico: occasioni di incontro, opportunità per le attività commerciali, strumenti per valorizzare i quartieri e coinvolgere le nuove generazioni.

Mondovì si conferma così una comunità attiva, partecipata e in movimento, capace di costruire un’offerta culturale e turistica che cresce anno dopo anno.